Україна на боротьбу з коронавірусом отримає 90 млн євро кредиту від Світового банку

19:52 11 травень Київ, Україна





Про це у вівторок, 11 травня, повідомляє пресцентр СБ.



Відзначається, що гроші виділені для нового проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні", який, зокрема, передбачає відшкодування витрат Національної служби здоров'я на вакцинацію 10 млн осіб. Розпочаті ще в грудні 2020 року переговори українського уряду зі Світовим банком (СБ), увінчалися кредитом в 90 млн євро.Про це у вівторок, 11 травня, повідомляє пресцентр СБ.Відзначається, що гроші виділені для нового проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні", який, зокрема, передбачає відшкодування витрат Національної служби здоров'я на вакцинацію 10 млн осіб.

"СБ затвердив новий проєкт на суму EUR90 млн, спрямований на зміцнення сектора охорони здоров'я для реагування на пандемію COVID-19. Проєкт "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні" підтримає розгортання програми вакцинації проти COVID-19 пріоритетних груп населення і посилить можливість сектора охорони здоров'я України в запобіганні, виявленні та реагуванні на наслідки пандемії", - повідомили в банку.

Там також додали, що зазначений проєкт допоможе не тільки в закупівлі вакцин, а й у поліпшенні інфраструктури для їхнього зберігання і логістики.

"Сюди входить надання послуг, відшкодування витрат на вакцинацію, розширення можливостей для тестування, посилення IT-системи, проведення кампанії з підвищення обізнаності населення про вакцинацію", - повідомили в СБ.

Регіональний директор СБ у справах Східної Європи Аруп Банерджі вважає, що проєкт повинен прискорити темпи вакцинації зі збереженням фокуса на ризикових групах населення.