Україна на боротьбу з коронавірусом отримає 90 млн євро кредиту від Світового банку

Розпочаті ще в грудні 2020 року переговори українського уряду зі Світовим банком (СБ), увінчалися кредитом в 90 млн євро.
Про це у вівторок, 11 травня, повідомляє пресцентр СБ.
Відзначається, що гроші виділені для нового проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні", який, зокрема, передбачає відшкодування витрат Національної служби здоров'я на вакцинацію 10 млн осіб.
Про це у вівторок, 11 травня, повідомляє пресцентр СБ.
Відзначається, що гроші виділені для нового проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні", який, зокрема, передбачає відшкодування витрат Національної служби здоров'я на вакцинацію 10 млн осіб.
Там також додали, що зазначений проєкт допоможе не тільки в закупівлі вакцин, а й у поліпшенні інфраструктури для їхнього зберігання і логістики.
Регіональний директор СБ у справах Східної Європи Аруп Банерджі вважає, що проєкт повинен прискорити темпи вакцинації зі збереженням фокуса на ризикових групах населення.
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