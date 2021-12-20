Україна готова нарощувати темпи бустерної вакцинації населення

10:26 18 грудень Київ, Україна

Хоча в Україні триває поступовий спад захворюваності на коронавірус, не слід забувати, що за час пандемії в країні кількість хворих вже перевищила позначку в 3,6 млн, при цьому померли майже 93 тисячі людей. А біля порога стоїть новий штам Омікрон. Тому для кожного, хто не хоче значно чи безповоротно постраждати від вірусу, треба вакцинуватися.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я України, на сьогодні повний курс вакцинації від COVID-19 отримали вже 12,9 мільйона людей.

"За добу 17 грудня в Україні 136 962 особи вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 42 544 особи, повністю імунізовано – 94 358 осіб, додаткову дозу отримали 60 осіб”, - йдеться у повідомленні.

З початку кампанії з вакцинації щеплено 14 355 540 осіб, з них першу дозу отримали 14 355 538 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози – 12 919 024 особи, додаткову (бустерну) дозу отримали – 74 особи. Загалом у країні проведено 27 274 636 щеплень.

Раніше повідомлялося, що Україна готова до проведення бустерної вакцинації та вже законтрактувала мільйони доз вакцини. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.