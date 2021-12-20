Україна готова налагодити випуск протиковідної вакцини

Як відомо, складнощі із забезпеченням населення України вакциною проти COVID-19 можна вирішити, якщо налагодити у країні випуск цієї вакцини. Сьогодні на своєму засіданні уряд має намір розглянути відповідний проєкт ухвали.

Проєктом передбачено звільнення від ПДВ операцій з імпорту в Україну обладнання, пов'язаного з виробництвом вакцин, розширення номенклатури та збільшення обсягів виробництва препаратів для лікування коронавірусної хвороби та її ускладнень.

Проєкт охоче підтримують великі фармацевтичні фірми України, які зацікавлені не лише у розширенні своїх виробничих потужностей, а й у епідемічному добробуті країни.

Автором цього проєкту став перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комарида.

Раніше повідомлялося, що випробування української пероральної вакцини проти COVID-19 пройдуть у Польщі.