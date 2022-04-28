Україна готова до нової хвилі COVID - Зеленський

13:59 28 липня Київ, Україна

У деяких аспектах боротьби з COVID-19 українська медицина готова краще, ніж багато країн Європи. Крім того, з серпня зміниться план вакцинації, для збільшення її темпів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в ході форуму "Україна 30" в середу, 28 липня.

"Ми готові восени, чого не було - щодо лікарень, ліжок, кількості автомобілів швидкої допомоги, зарплати лікарів, які отримують 300% і борються з COVID-19, з киснем. Ми готові, я вважаю, в цьому випадку, на рівні інших європейських країн. І точно не гірше. Щодо лікарень і кисню, я вважаю, ми готові краще, ніж багато інших європейських країн. Якщо у нас є 90 тис. ліжок для хворих, з них наповненість не перевищує 50 тис., я вважаю, що ми не просто готові, ми абсолютно готові", - сказав президент.

За його словами, з усіма проблемними питаннями в лікарнях "розібралися".



Також Зеленський пообіцяв збільшити темпи вакцинації від коронавірусу.

"Інфраструктуру вакцинації ми добре підготували, 150 тис. на добу можемо колоти. До вересня повинні підготувати інфраструктуру до 200-250 тис. на добу. За кількістю вакцин - ми все над цим працюємо. Домовилися з президентом США, 2 млн доз Moderna отримали, щеплення почалися. З канцлеркою Німеччини говорили про програму COVAX, 1 млн 200 тис. вакцин Pfizer повинні передати. Для нас важливо це отримати до Дня незалежності, не тому, що це свято, а оскільки буде велике скупчення людей. Хоча кількість вакцин в Україні - це вже свято. І залишається головним - що ми повинні дійти до 10 млн, це змінить атмосферу поширення вірусу, це дуже важливо, особливо перед навчальним періодом", - зазначив президент.

Станом на сьогодні в Україні вже зроблено більше ніж 5 мільйонів щеплень. Першу дозу отримали 3 264 715 осіб, повністю імунізовані двома дозами 1 817 211 українців.