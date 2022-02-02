Україна - п'ята в Європі за добовим приростом ковід-хворих

10:31 14 травень Київ, Україна





З початку пандемії в світі зафіксовано 161 845 864 випадки інфікування, з них 744 082 тільки за минулу добу.



Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 359 004 особи, з них 13 413 за минулу добу. Згідно з даними дослідницького центру Worldometers , на ранок 14 травня в світі виявлено 744 082 нових випадки зараження COVID-19 . Не змогли впоратися з хворобою - 13 413 осіб.З початку пандемії в світі зафіксовано 161 845 864 випадки інфікування, з них 744 082 тільки за минулу добу.Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 359 004 особи, з них 13 413 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 139,6 млн осіб.



У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.



Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 15-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5, по летальних випадках - 8-у і 2-у позицію відповідно.