Україна - п'ята в Європі за добовим приростом ковід-хворих

Згідно з даними дослідницького центру Worldometers, на ранок 14 травня в світі виявлено 744 082 нових випадки зараження COVID-19. Не змогли впоратися з хворобою - 13 413 осіб.
З початку пандемії в світі зафіксовано 161 845 864 випадки інфікування, з них 744 082 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 359 004 особи, з них 13 413 за минулу добу.
З початку пандемії в світі зафіксовано 161 845 864 випадки інфікування, з них 744 082 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 359 004 особи, з них 13 413 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 139,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.
Україна знаходиться на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна займає 15-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5, по летальних випадках - 8-у і 2-у позицію відповідно.
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