Вчені заявили про створення першої ефективної терапії від COVID-19

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Міжнародна група вчених розробила експериментальну противірусну терапію прямої дії для лікування коронавірусної інфекції COVID-19

Про це заявили в Університеті Гріффіта у вівторок, 18 травня.



Дослідження проводилося міжнародною групою вчених з Інституту здоров'я Мензиса в Квінсленді при Університеті Гріффіта (Австралія) і з медцентру City of Hope (США).



В антивірусному підході наступного покоління використовувалася технологія придушення генів РНК, яка називається міРНК (малі інтерферуючі РНК) для прямої атаки на геном вірусу, яка зупиняє реплікацію вірусу, а також ліпідні наночастинки, розроблені в Університеті Гріффіта і City of Hope, щоб доставити міРНК в легені - критичне вогнище інфекції.

"Лікування вірусспецифічного міРНК знижує вірусне навантаження на 99,9%", - заявили вчені.

Поки терапію випробували на інфікованих мишах. Лікування покращило їхнє виживання і динаміку одужання. У тих мишей, що вижили і вилікувалися, в легенях не було виявлено жодного вірусу.



За словами професора Кевіна Морріса, ліки придатні для лікування всіх бетакоронавірусів, як SARS (SARS-CoV-1) і SARS-CoV-2, а також інших нових варіантів, які можуть виникнути в майбутньому, тому що терапія націлена на ультраконсервативні області вірусних геномів. Наночастинки стабільні при температурі 4 °C протягом 12 місяців і при кімнатній температурі більше місяця, тому агент може бути використаний при відсутності спеціальних умов зберігання.



Нагадаємо, що раніше вчені виявили гени уразливості для коронавірусу. Експерти попереджають, що носії генетичних варіантів SLC6A20, ERMP1, FCER1G і CA11 мають високий ризик розвитку коронавірусної інфекції.