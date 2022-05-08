Вчені заявили, що вакциновані люди мають низький ризик зараження COVID

12:37 04 серпня Київ, Україна

Згідно з висновками вчених Великобританії, у повністю вакцинованих людей ризик захворіти на коронавірус в 3 рази менше, ніж у невакцинованих, крім того, вони рідше є переносниками хвороби.

Про це повідомляє The Guardian.



Відзначається, що дослідження проводилося великою програмою моніторингу COVID, яку очолюють вчені з Імперського коледжу Лондона.



У 100 тисяч вакцинованих людей в Англії з 24 червня по 12 липня було взято мазки ПЛР. В результаті COVID-19 виявлено у 0,63% людей, або в 1 зі 158.



Дослідження показало, що повністю імунізовані люди з меншою ймовірністю, чим не вакциновані, передають вірус іншим.