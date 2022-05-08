Вчені заявили, що вакциновані люди мають низький ризик зараження COVID

Згідно з висновками вчених Великобританії, у повністю вакцинованих людей ризик захворіти на коронавірус в 3 рази менше, ніж у невакцинованих, крім того, вони рідше є переносниками хвороби.
Про це повідомляє The Guardian.
Відзначається, що дослідження проводилося великою програмою моніторингу COVID, яку очолюють вчені з Імперського коледжу Лондона.
У 100 тисяч вакцинованих людей в Англії з 24 червня по 12 липня було взято мазки ПЛР. В результаті COVID-19 виявлено у 0,63% людей, або в 1 зі 158.
Дослідження показало, що повністю імунізовані люди з меншою ймовірністю, чим не вакциновані, передають вірус іншим.
Відзначається, що дослідження проводилося великою програмою моніторингу COVID, яку очолюють вчені з Імперського коледжу Лондона.
У 100 тисяч вакцинованих людей в Англії з 24 червня по 12 липня було взято мазки ПЛР. В результаті COVID-19 виявлено у 0,63% людей, або в 1 зі 158.
Дослідження показало, що повністю імунізовані люди з меншою ймовірністю, чим не вакциновані, передають вірус іншим.
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