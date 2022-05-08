Вчені заявили, що вакциновані люди мають низький ризик зараження COVID

12:37 04 серпня Київ, Україна

Згідно з висновками вчених Великобританії, у повністю вакцинованих людей ризик захворіти на коронавірус в 3 рази менше, ніж у невакцинованих, крім того, вони рідше є переносниками хвороби.
 
Про це повідомляє The Guardian.

Відзначається, що дослідження проводилося великою програмою моніторингу COVID, яку очолюють вчені з Імперського коледжу Лондона.

У 100 тисяч вакцинованих людей в Англії з 24 червня по 12 липня було взято мазки ПЛР. В результаті COVID-19 виявлено у 0,63% людей, або в 1 зі 158.

Дослідження показало, що повністю імунізовані люди з меншою ймовірністю, чим не вакциновані, передають вірус іншим.
"Обидві дози вакцини забезпечують хороший захист від зараження. Однак ми також можемо бачити, що ризик зараження все ще існує, оскільки жодна вакцина не ефективна на 100%, і ми знаємо, що деякі люди, які отримали подвійну вакцинацію, можуть захворіти на цей вірус", - зазначили вчені.