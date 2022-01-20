Вчені США та Німеччини у більшості системних побічних дій вакцин проти коронавірусу звинуватили ноцебо

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Чому самонавіювання запідозрили у побічних реакціях? Більш ніж дві третини системних побічних реакцій після першої вакцинації проти коронавірусу і більше половини після другої виникають через самонавіювання та очікування поганого самопочуття, тобто через ефект ноцебо . Такого висновку дійшли вчені зі США та Німеччини, коли проаналізували випадки побічних ефектів у 45 тисяч учасників клінічних випробувань вакцин проти коронавірусу. Дослідження опубліковано в журналі JAMA Network Open.



Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я запевняють, що важливим кроком на шляху подолання пандемії COVID-19 є високий рівень вакцинації населення проти коронавірусу. Однак незважаючи на те, що вакцини, ефективність та безпека яких перевірена в дослідженнях з великою кількістю учасників, доступні вже більше року, багато людей все ще не поспішають щепитися. Серед них значну частину становлять ті, хто боїться виникнення пов'язаних із вакцинацією побічних ефектів. Одне з минулорічних досліджень показало, що 47 відсотків опитаних стурбовані через потенційні негативні наслідки після вакцини. Тим часом є дані, що сам страх перед медичними втручаннями посилює або навіть може викликати побічні ефекти після них.

Таке явище, коли негативні наслідки лікування спричинені очікуванням негативних реакцій, називають ефектом ноцебо. Група дослідників із Гарвардської медичної школи та Марбурзького університету імені Філіпа вирішили перевірити, чи може ноцебо бути відповідальним за побічні дії вакцини проти коронавірусу.



Як вивчали причини побічних ефектів вакцинації?



Оскільки наразі вже проведено чимало досліджень дії вакцин, то автори нової роботи обрали для пошуку відповідей метааналіз. Для цього вони відібрали рандомізовані клінічні дослідження вакцин проти COVID-19, які проводилися на підлітках старше 16 років та дорослих та публікувалися англійською мовою. При цьому важливо було, щоб обрані роботи включали спостереження за учасниками щонайменше протягом семи днів після ін'єкції та введення частини учасників плацебо (наприклад, сольового розчину), а також описували окремі побічні ефекти у контрольній та експериментальній групах. Нарешті, у аналіз ввійшли дані з 12 досліджень, у яких разом взяли участь 45 380 учасників.



Що вдалося дізнатись про природу побічних ефектів вакцин?



У групах плацебо частка людей, що повідомили щонайменше про один системний побічний ефект (наприклад, втома або головний біль) після отримання першої ін'єкції, склала 35,2 відсотка. 16,2 відсотка людей з цих груп повідомили про хоча б один побічний ефект місцевого прояву (наприклад, біль у місці ін'єкції). У групах вакцинованих щонайменше одну системну реакцію відзначили у 46,3 відсотка учасників, а хоч одну місцеву — у 66,7 відсотка. З цього вчені роблять висновок, що ноцебо відповідає за приблизно 76 відсотків системних побічних дій після першої дози вакцини та близько 24,3 відсотка місцевих.



Після другої ін'єкції побічні реакції у групах плацебо виявлялися рідше. Про системні прояви повідомили 31,8 відсотка учасників, а про місцеві - 11,8 відсотка. У групах вакцинованих частка людей, які зіткнулися з побічними ефектами, після другого щеплення зросла. Так, системні ефекти отримали 61,4 відсотка учасників, місцеві — 72,8. Розрахунки вказують, що після другої вакцини 51,8 відсотка системних та 16,2 відсотка місцевих побічних дій обумовлені ноцебо.



Хоча для впевненості потрібно провести додатковий, більш масштабний метааналіз, автори припускають, що вказівки побічних дій, які, швидше за все, можуть проявитися у пацієнта після щеплення, на брошурах та в бесіді з лікарем, можуть посилювати тривогу та очікування нездужання, що справді призведе до появи побічних дій, які помилково припишуть вакцині, а не ноцебо. Незважаючи на це, вчені вважають важливим повідомлення пацієнтів про потенційні зміни у їхньому самопочутті після щеплення, і одночасно закликають більше розповідати про явище ноцебо. Наприклад, вказувати в брошурах інформацію про те, що в групах плацебо також виникають побічні ефекти, які, можливо, викликані хвилюванням і тривогою. Вчені сподіваються, що такі дії допоможуть боротися із сумнівом людей щодо вакцин проти коронавірусу.