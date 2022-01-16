Вчені порівняли ефективність вакцин Pfizer та Moderna

15:11 14 січень Київ, Україна





Вчені відзначають, що проводили дослідження в період домінування Альфа та Дельта-штамів коронавірусу, коли Омікрон ще не поширився.



Для аналізу використовували медичні картки людей старше 50 років у США. Враховували дані тих, хто отримав першу дозу вакцини з 4 січня до 14 травня 2021 року (для штаму «Альфа») та з 1 липня по 20 вересня (для штаму «Дельта»). Вакцини Pfizer -BioNTech і Moderna відмінно захищають людей похилого віку від зараження коронавірусом і важкого перебігу хвороби, але Moderna показує найкращий результат, йдеться в дослідженні, опублікованому в The New England Journal of medicine.Вчені відзначають, що проводили дослідження в період домінування Альфа та Дельта-штамів коронавірусу, коли Омікрон ще не поширився.Для аналізу використовували медичні картки людей старше 50 років у США. Враховували дані тих, хто отримав першу дозу вакцини з 4 січня до 14 травня 2021 року (для штаму «Альфа») та з 1 липня по 20 вересня (для штаму «Дельта»).

Вчені оцінили ТАКІ РИЗИКИ:



Ризик захворіти після вакцинації - 5,75 випадку на тисячу людей для Pfizer і в 4,52 випадку у Moderna

Ризик появи симптомів при зараженні – 1,57 для Pfizer та 4,52 для Moderna

Ризик госпіталізації –1,33 для Pfizer та 0,78 для Moderna

Ризик потрапляння в реанімацію – 0,36 для Pfizer та 0,26 для Moderna

Ризик смерті від коронавірусу – 0,22 для Pfizer та 0,20 для Moderna