Вчені порівняли ефективність вакцин Pfizer та Moderna

Вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna відмінно захищають людей похилого віку від зараження коронавірусом і важкого перебігу хвороби, але Moderna показує найкращий результат, йдеться в дослідженні, опублікованому в The New England Journal of medicine.
Вчені відзначають, що проводили дослідження в період домінування Альфа та Дельта-штамів коронавірусу, коли Омікрон ще не поширився.
Для аналізу використовували медичні картки людей старше 50 років у США. Враховували дані тих, хто отримав першу дозу вакцини з 4 січня до 14 травня 2021 року (для штаму «Альфа») та з 1 липня по 20 вересня (для штаму «Дельта»).
Вчені відзначають, що проводили дослідження в період домінування Альфа та Дельта-штамів коронавірусу, коли Омікрон ще не поширився.
Для аналізу використовували медичні картки людей старше 50 років у США. Враховували дані тих, хто отримав першу дозу вакцини з 4 січня до 14 травня 2021 року (для штаму «Альфа») та з 1 липня по 20 вересня (для штаму «Дельта»).
Вчені оцінили ТАКІ РИЗИКИ:
Ризик захворіти після вакцинації - 5,75 випадку на тисячу людей для Pfizer і в 4,52 випадку у Moderna
Ризик появи симптомів при зараженні – 1,57 для Pfizer та 4,52 для Moderna
Ризик госпіталізації –1,33 для Pfizer та 0,78 для Moderna
Ризик потрапляння в реанімацію – 0,36 для Pfizer та 0,26 для Moderna
Ризик смерті від коронавірусу – 0,22 для Pfizer та 0,20 для Moderna
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