Вчені порівняли ефективність вакцин Pfizer та Moderna

Вакцини Pfizer -BioNTech і Moderna відмінно захищають людей похилого віку від зараження коронавірусом і важкого перебігу хвороби, але Moderna показує найкращий результат, йдеться в дослідженні, опублікованому в The New England Journal of medicine.Вчені відзначають, що проводили дослідження в період домінування Альфа та Дельта-штамів коронавірусу, коли Омікрон ще не поширився.Для аналізу використовували медичні картки людей старше 50 років у США. Враховували дані тих, хто отримав першу дозу вакцини з 4 січня до 14 травня 2021 року (для штаму «Альфа») та з 1 липня по 20 вересня (для штаму «Дельта»).