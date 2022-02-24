Вчені склали повний список симптомів COVID-19

13:12 01 жовтень Київ, Україна





Члени групи Post Covid Syndrome Group, організованої для допомоги тим людям, які подолали захворювання



Симптоми коронавірусу, що зачіпають нервову систему:



Сильні судоми.

Сильне тремтіння.

Почуття вібрації всередині тіла.

Озноб.

Сіпання пальців.

Нічні дивні відчуття, наприклад, відчуття страху.

"Туманність" свідомості.

Сплутаність свідомості.

Забудькуватість.

Оніміння кінчиків пальців.



Дерматологічні прояви:



Луската шкіра.

Свербляча шкіра.

Поява синців.

Сітчастий судинний малюнок.

Червоні плями, що з'являються під шкірою.

Сухість шкіри.

Швидке старіння шкіри.

На шкірі з'являються дивні грудочки.

Гулі на ступнях. Британські вчені склали єдиний список симптомів, що вказують на зараження коронавірусом. Про це пише Wales Online у четвер, 1 жовтня.Члени групи Post Covid Syndrome Group, організованої для допомоги тим людям, які подолали захворювання COVID-19 , нарахували 172 довготривалих симптоми інфекції.Сильні судоми.Сильне тремтіння.Почуття вібрації всередині тіла.Озноб.Сіпання пальців.Нічні дивні відчуття, наприклад, відчуття страху."Туманність" свідомості.Сплутаність свідомості.Забудькуватість.Оніміння кінчиків пальців.Луската шкіра.Свербляча шкіра.Поява синців.Сітчастий судинний малюнок.Червоні плями, що з'являються під шкірою.Сухість шкіри.Швидке старіння шкіри.На шкірі з'являються дивні грудочки.Гулі на ступнях.





Серцево-судинні:



Порушення серцебиття.

Колючий біль в серці.

Прискорене серцебиття.



Зміни в сприйнятті:



Втрата запаху.

Втрата апетиту.

Втрата смаку.

Чуються дивні звуки вночі.

Миготливі вогні в очах.

Тіні в куточках очей.

Дзвін у вухах.

Гудіння в вухах.

Потріскування в вухах.

Надмірна спрага.



Жіночі проблеми:



Порушення менструального циклу.

Аменорея.



Фізіологічні зміни:



Біль у м'язах.

Біль в попереку.

Біль у плечі.

Біль в шиї.

Опухлі гланди.

Випадання волосся (чоловіки та жінки).

Сильні спазми.











Функція легень:



Задишка.

Біль в легенях.

Утруднення в грудях.

Легеневий тиск.

Загострення астми.

Кашель в положенні лежачи.

Поява слизу, що викликає кашель.

Згустки крові.



Душевне здоров'я:



Депресія.

Тривога.

Розчарування.

Самотність.

Деморалізація (через зневіру).

Почуття печалі.



Шлунково-кишкові:



Бурчання в кишківнику (вище норми).

Діарея.

Зміни кольору випорожнень.

Здуття живота.

Відрижка.

Сильне газоутворення.



Порушення сну:



Апное.

Безсоння.

Постійна втома.

Психічні розлади в темряві.

Психологічні порушення під час сну.

Неможливість заснути в звичній позі.





Порушення роботи кишківника та сечовипускання:



Нетримання сечі вночі уві сні.

Нетримання сечі протягом дня під час активності.

Нетримання калу вночі під час сну.

Нетримання калу протягом дня в активному стані.

Спазми шлунку/кишкові спазми.



Проблеми з головою:



Біль у щелепі.

Проблеми з носовими пазухами.

Біль в вилицях або області щелепи.

Біль в шиї.

Випадання волосся.

Зміни зору.

Нечіткий зір.

Затуманений зір (раптові спалахи).

Чорні тіні в куточках очей.

Розпливчастий зір.



Інші проблеми (змішані за походженням):



Біль в горлі.

Ларингіт.

Головні болі.

Проблеми з рухливістю при ходінні.

Проблеми з кровообігом - холодні руки.

Проблеми з кровообігом - холодні ноги.

Мігрені.

Параліч Белла.

Невиразна мова.

Інсульт.

Проблеми з мобільністю.

Примарні запахи.

Кислотний рефлюкс.

Втрата короткочасної пам'яті.

Нервовий зрив.

Галюцинації.

Сухість в роті.

Біль у стегні.

Тяжкість в ногах.

Блювота.

Набряк підборіддя.

Запалення старих травм.

Чутливість до світла, звуку, руху.

Поколювання в кінцівках.

Набряк носових пазух.

Кропив'янка.