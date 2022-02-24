Вчені склали повний список симптомів COVID-19

13:12 01 жовтень Київ, Україна

Британські вчені склали єдиний список симптомів, що вказують на зараження коронавірусом. Про це пише Wales Online у четвер, 1 жовтня.

Члени групи Post Covid Syndrome Group, організованої для допомоги тим людям, які подолали захворювання COVID-19, нарахували 172 довготривалих симптоми інфекції.

Симптоми коронавірусу, що зачіпають нервову систему:

Сильні судоми.
Сильне тремтіння.
Почуття вібрації всередині тіла.
Озноб.
Сіпання пальців.
Нічні дивні відчуття, наприклад, відчуття страху.
"Туманність" свідомості.
Сплутаність свідомості.
Забудькуватість.
Оніміння кінчиків пальців.

Дерматологічні прояви:

Луската шкіра.
Свербляча шкіра.
Поява синців.
Сітчастий судинний малюнок.
Червоні плями, що з'являються під шкірою.
Сухість шкіри.
Швидке старіння шкіри.
На шкірі з'являються дивні грудочки.
Гулі на ступнях.
 


Серцево-судинні:

Порушення серцебиття.
Колючий біль в серці.
Прискорене серцебиття.

Зміни в сприйнятті:

Втрата запаху.
Втрата апетиту.
Втрата смаку.
Чуються дивні звуки вночі.
Миготливі вогні в очах.
Тіні в куточках очей.
Дзвін у вухах.
Гудіння в вухах.
Потріскування в вухах.
Надмірна спрага.

Жіночі проблеми:

Порушення менструального циклу.
Аменорея.

Фізіологічні зміни:

Біль у м'язах.
Біль в попереку.
Біль у плечі.
Біль в шиї.
Опухлі гланди.
Випадання волосся (чоловіки та жінки).
Сильні спазми.


 


Функція легень:

Задишка.
Біль в легенях.
Утруднення в грудях.
Легеневий тиск.
Загострення астми.
Кашель в положенні лежачи.
Поява слизу, що викликає кашель.
Згустки крові.

Душевне здоров'я:

Депресія.
Тривога.
Розчарування.
Самотність.
Деморалізація (через зневіру).
Почуття печалі.

Шлунково-кишкові:

Бурчання в кишківнику (вище норми).
Діарея.
Зміни кольору випорожнень.
Здуття живота.
Відрижка.
Сильне газоутворення.

Порушення сну:

Апное.
Безсоння.
Постійна втома.
Психічні розлади в темряві.
Психологічні порушення під час сну.
Неможливість заснути в звичній позі.
 


Порушення роботи кишківника та сечовипускання:

Нетримання сечі вночі уві сні.
Нетримання сечі протягом дня під час активності.
Нетримання калу вночі під час сну.
Нетримання калу протягом дня в активному стані.
Спазми шлунку/кишкові спазми.

Проблеми з головою:

Біль у щелепі.
Проблеми з носовими пазухами.
Біль в вилицях або області щелепи.
Біль в шиї.
Випадання волосся.
Зміни зору.
Нечіткий зір.
Затуманений зір (раптові спалахи).
Чорні тіні в куточках очей.
Розпливчастий зір.

Інші проблеми (змішані за походженням):

Біль в горлі.
Ларингіт.
Головні болі.
Проблеми з рухливістю при ходінні.
Проблеми з кровообігом - холодні руки.
Проблеми з кровообігом - холодні ноги.
Мігрені.
Параліч Белла.
Невиразна мова.
Інсульт.
Проблеми з мобільністю.
Примарні запахи.
Кислотний рефлюкс.
Втрата короткочасної пам'яті.
Нервовий зрив.
Галюцинації.
Сухість в роті.
Біль у стегні.
Тяжкість в ногах.
Блювота.
Набряк підборіддя.
Запалення старих травм.
Чутливість до світла, звуку, руху.
Поколювання в кінцівках.
Набряк носових пазух.
Кропив'янка.