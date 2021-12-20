Вчені розповіли про причини появи нових хвиль COVID-19

15:41 01 квітень Київ, Україна

Вчені-генетики вивчили дані 150 штамів коронавірусу і прийшли до висновку, що зупинити його мутації найефективніше можуть карантинні обмеження.

Про це йдеться в дослідженні вчених зі Школи ветеринарної медицини Каліфорнійського університету в Дейвісі, результати якого в четвер, 1 квітня, опубліковані в науковому журналі Scietific Reports.



Як відомо, Sars-Cov-2 має 15 постійно мутуючих генів, які крім стрімкого розвитку, більше передаються.



"У зв'язку з цим, виникають нові хвилі, які не зупиняться, поки коронавірус буде проявлятися в нових варіантах", - зазначає керівник дослідження Барт Веймер.



Генетики зібрали і проаналізували дані 150 штамів Sars-Cov-2 в країнах Азії, починаючи з 1 березня минулого року, і об'єднали всю отриману інформацію в метрику генетичної мінливості патогену, яку назвали GENI.



Аналіз показав, що спалахи поширення коронавірусу в декількох країнах вдалося призупинити введенням карантинних обмежень, які знижували ризик передачі вірусу.



Таким чином експерти сподіваються, що розроблений ними новий підхід до вивчення шляхів передачі і розвитку коронавірусної інфекції допоможе прогнозувати ймовірні спалахи COVID-19.