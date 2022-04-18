Вчені розповіли, які вакцини найбільш ефективні при штамі Дельта

18:29 22 липня Київ, Україна

Для максимального захисту від штаму Дельта, варто розглядати завершений цикл вакцинації препаратами Pfizer AstraZeneca , тобто необхідно вакцинуватися двома дозами препарату.

Про це пише Reuters з посиланням на результати вчених, опубліковані в виданні New England Journal of Medicine.



Тим часом стало відомо, що одна доза обох препаратів захищає тільки на 30%, а зі штамом Альфа препарати борються на 93,7%.



Крім цього, в дослідженні говориться, що дві дози AstraZeneca ефективні на 67% проти Дельти і на 74,5% проти Альфа.



Одна доза Pfizer захищає на 33% в зараженні Дельта, а AstraZeneca - на 30%.



"Наше відкриття зниження ефективності після першої дози підтримає зусилля щодо максимального використання вакцини з двома дозами серед уразливих груп в контексті поширення варіанта Дельта", - зазначено в повідомленні.