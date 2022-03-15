Вчені попереджають: нова хвиля COVID-19 може початися зі сходу України

Як повідомили 15 червня вчені з Національної академії наук (НАН) України, нову хвилю захворюваності на коронавірус в Україні, ймовірно, слід очікувати зі сходу країни. Це пояснюється високою міграцією з Росії, де поширений новий штам Delta.

"Час її настання залежить від штаму Delta в Україні. При недостатньому контролі міжнародної міграції та недостатніх темпах вакцинації нова хвиля може початися раніше, ніж восени", - заявили вчені.

Вони підкреслили, що поширення штаму Delta, який був виявлений в Індії, викликає стурбованість.

"За даними Public Health England, про штам відомо, що він в 1,6 раза заразніший, ніж штам Alfa, виявлений у Великобританії, в 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації і в 1,45 раза частіше - до реанімації. У той самий час відзначається, що ефект від вакцин в основному зберігається", - відзначили в повідомленні.

В НАН підкреслили, що "індійський" штам широко поширився в РФ. На тлі цього в Росії спостерігається стрімке зростання захворюваності на COVID-19, воно відзначене в Москві і Санкт-Петербурзі.

"Кількість випадків хвороби в Москві за останній тиждень подвоїлася, а стрімке зростання кількості госпіталізацій в обох мегаполісах вказують неофіційні джерела, які відстежують ці дані", - заявили українські вчені.

Вони відзначили, що зареєстрована захворюваність в Європі зараз близька до рівня, який фіксується в Україні, її зростання спостерігається в трьох країнах - Росії, Великобританії та Португалії.

"Стрімке зростання захворюваності у Великобританії спостерігається, незважаючи на 60% вакцинованих від усього населення. Збільшення смертності в цій країні поки не спостерігається через те, що захворюваність поширюється переважно серед молодого, ще не вакцинованого населення", - заявили в НАН.

Вчені рекомендували розглянути можливість встановлення додаткового контролю і обмеження щодо міграції між Україною та країнами, в яких стрімко поширюється штам Delta "для відстрочки поширення цього штаму".