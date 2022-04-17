Вчені Оксфорда про імунітет від коронавірусу

Про те, що імунітет проти коронавірусу виробляється і якийсь час захищає свого власника - це факт. Але ось який саме час можна знаходиться під опікою антитіл, з'ясовували вчені Оксфордського університету.
"Ми можемо бути впевнені, що як мінімум в короткостроковій перспективі більшість людей, які захворіли на COVID-19, не заразяться ним ще раз", - заявив професор університету і один з авторів дослідження Девід Ейр.
За підсумками дослідження вчені прийшли до висновку, що можливість заразитися повторно після коронавірусу протягом шести місяців зберігається, але такі випадки були вкрай рідкісні. Проте, даних про те, як скоро можна заразитися COVID-19 повторно, у них поки немає.
Кінцева мета дослідження - з'ясувати, скільки часу буде перебувати під захистом імунітет людини після того, як вона подолала викликану вірусом хворобу.
В ході дослідження вони аналізували інформацію, отриману від 12 тис. співробітників сфери охорони здоров'я, які працювали з пацієнтами з COVID-19 більше як 30 тижнів (майже сім місяців).
"Ми можемо бути впевнені, що як мінімум в короткостроковій перспективі більшість людей, які захворіли на COVID-19, не заразяться ним ще раз", - заявив професор університету і один з авторів дослідження Девід Ейр.
За підсумками дослідження вчені прийшли до висновку, що можливість заразитися повторно після коронавірусу протягом шести місяців зберігається, але такі випадки були вкрай рідкісні. Проте, даних про те, як скоро можна заразитися COVID-19 повторно, у них поки немає.
Кінцева мета дослідження - з'ясувати, скільки часу буде перебувати під захистом імунітет людини після того, як вона подолала викликану вірусом хворобу.
В ході дослідження вони аналізували інформацію, отриману від 12 тис. співробітників сфери охорони здоров'я, які працювали з пацієнтами з COVID-19 більше як 30 тижнів (майже сім місяців).
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