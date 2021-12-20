Вчені назвали найефективніші вакцини проти коронавірусу

Новий штам коронавірусу «Омікрон» до січня чи лютого стане домінантним збудником Covid-19 у Європі.
Про це заявили у Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань (ECDC).
Багато європейських урядів закликають невакцинованих робити щеплення, а щеплених – пройти ревакцинацію. 15 грудня кілька країн ЄС почали вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років. В університеті Гонконгу провели перші дослідження ефективності вакцин, вироблених китайськими компаніями Sinovac та Sinopharm, проти нового штаму коронавірусу «Омікрон».
Як повідомляє видання Bloomberg, дослідження, проведене в університеті Гонконгу, вказує, що первинна вакцинація двома дозами вакцини CoronaVac, виробленої китайською компанією Sinovac, не дає достатньої кількості антитіл проти нового штаму «Омікрон», що відрізняється від усіх попередніх штамів заразністю та невидимістю.
«Люди, які отримали дві дози вакцини Sinovac проти Covid-19, не могли нейтралізувати штам «Омікрон». Незрозуміло поки що, чи покращить захист третє щеплення, заявили дослідники», – пише про дані цього дослідження The New York Times.
Видання послалося також і на дослідження, які раніше вказали на недостатню ефективність вакцини Sinopharm.
Журналіст Bloomberg Дерек Валлбанк назвав повідомлення «особливо поганими новинами для країн, де вакцина Sinovac є однією з найбільш широко використовуваних».
За словами доктора Андреа Кокс, професора Медичної школи Університету Джонса Гопкінса, китайські вакцини не такі ефективні, як вакцини Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та Johnson & Johnson, тому в країнах, які мають доступ до інших вакцин, китайські – не є першими.
За даними ВООЗ, ефективність вакцини Sinovac становить приблизно 50%, тоді як ефективність Sinopharm вища – 78%. Для обох вакцин потрібні дві дози.
Інше оприлюднене цими днями дослідження вказує, що сильний захист від штаму «Омікрон» дають вакцини Moderna, Pfizer. Слабкий захист дають вакцини AstraZeneca та Sinopharm. Вакцини Sputnik та Johnson & Johnson не показали ефективності проти цього штаму.
Представники виробника російської вакцини Sputnik заявили, що дослідження аналізувало «нерепрезентативні» зразки вакцини, і пообіцяли за тиждень оприлюднити власне дослідження ефективності своєї вакцини проти штаму «Омікрон».
Багато європейських урядів закликають невакцинованих робити щеплення, а щеплених – пройти ревакцинацію. 15 грудня кілька країн ЄС почали вакцинувати дітей віком від 5 до 11 років. В університеті Гонконгу провели перші дослідження ефективності вакцин, вироблених китайськими компаніями Sinovac та Sinopharm, проти нового штаму коронавірусу «Омікрон».
Як повідомляє видання Bloomberg, дослідження, проведене в університеті Гонконгу, вказує, що первинна вакцинація двома дозами вакцини CoronaVac, виробленої китайською компанією Sinovac, не дає достатньої кількості антитіл проти нового штаму «Омікрон», що відрізняється від усіх попередніх штамів заразністю та невидимістю.
«Люди, які отримали дві дози вакцини Sinovac проти Covid-19, не могли нейтралізувати штам «Омікрон». Незрозуміло поки що, чи покращить захист третє щеплення, заявили дослідники», – пише про дані цього дослідження The New York Times.
Видання послалося також і на дослідження, які раніше вказали на недостатню ефективність вакцини Sinopharm.
Журналіст Bloomberg Дерек Валлбанк назвав повідомлення «особливо поганими новинами для країн, де вакцина Sinovac є однією з найбільш широко використовуваних».
За словами доктора Андреа Кокс, професора Медичної школи Університету Джонса Гопкінса, китайські вакцини не такі ефективні, як вакцини Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та Johnson & Johnson, тому в країнах, які мають доступ до інших вакцин, китайські – не є першими.
За даними ВООЗ, ефективність вакцини Sinovac становить приблизно 50%, тоді як ефективність Sinopharm вища – 78%. Для обох вакцин потрібні дві дози.
Інше оприлюднене цими днями дослідження вказує, що сильний захист від штаму «Омікрон» дають вакцини Moderna, Pfizer. Слабкий захист дають вакцини AstraZeneca та Sinopharm. Вакцини Sputnik та Johnson & Johnson не показали ефективності проти цього штаму.
Представники виробника російської вакцини Sputnik заявили, що дослідження аналізувало «нерепрезентативні» зразки вакцини, і пообіцяли за тиждень оприлюднити власне дослідження ефективності своєї вакцини проти штаму «Омікрон».
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