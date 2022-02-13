Вчені довели ефективність ковід-вакцинації різними препаратами

14:02 20 травень Київ, Україна

Oxford/AstraZeneca. Ковід-вакцинація різними препаратами може забезпечити сильний імунітет проти коронавірусу. Йдеться про препарати компаній Pfizer/BioNTech



Про це йде мова в попередніх результатах дослідження, проведеного іспанськими вченими Інституту здоров'я імені Карлоса III.



Інститут здоров'я представив попередні результати клінічного випробування CombivacS, в якому оцінюється реакція імунної системи і безпека, пов'язана з використанням схеми-комбінації різних вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2. Це перше в світі дослідження, в якому представлені дані, отримані при комбінованому застосуванні двох різних вакцин.



Вчені прийшли до висновку, що люди молодше 60 років, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, можуть безпечно отримати другу дозу Pfizer.



Випробування проводилися в п'яти медустановах Іспанії. Після попередніх результатів вчені будуть відслідковувати і вимірювати антитіла учасників протягом року.



Європейські країни, включаючи Німеччину, Францію, Швецію, Норвегію і Данію, вже рекомендують комбіновані схеми вакцинації для людей у віці до 60 років, які отримали першу дозу Vaxzevria/AstraZeneca.