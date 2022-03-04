Навчальні будні: самоізоляція та дистанційне навчання

33 школи і 201 клас в 97 навчальних закладах київської області перевели на дистанційне навчання. Карантин триває в 7 установах дошкільної освіти.
Про це 8 жовтня на брифінгу повідомив заступник директора департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації Олександр Світлий.
Зокрема, хворіє 321 особа (152 учні та 169 вчителів), на дистанційному навчанні перебуває понад 19 тисяч осіб, на самоізоляції 201 окремий клас в 97 навчальних закладах (всього 5 182 учні і працівника).
Серед установ загальної середньої освіти на дистанційному навчанні - 33:
по 4 в Переяславі і Білій Церкві;
по 3 школи в Києво-Святошинському, Обухівському та Яготинському районах;
по 2 заклади в Переяслав-Хмельницькому, Володарському районах і Дівичківській ОТГ;
по 1 закладу в Васильківському, Тетіївському, Ставищенському районах, м.Василькові, Вишневому, Петропавлівській Борщагівці, Баришівській, Ковалевській, Миронівській, Тетіївській, Студеніковській і Узинській ОТГ.
Разом з тим, повернулися до очної форми навчання 30 закладів загальної середньої освіти та 16 закладів, в яких на дистанційному навчанні перебували окремі класи. Всього 17 674 учасники освітнього процесу.
Нагадаємо, станом на ранок 9 жовтня в Україні зафіксували новий рекорд коронавірусу - 5 804 нові випадки COVID-19, а також 89 смертей (всього - 4 779) та 2 417 осіб, які одужали (з початку пандемії - 110 650). З початку епідемії захворіли вже 250 538 українців.
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