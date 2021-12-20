У Зеленського пояснили, хто отримає тисячу гривень за вакцинацію

17:45 16 листопад Київ, Україна





Про це заявив речник президента Сергій Никифоров. Тисяча гривень, яку глава України Володимир Зеленський пообіцяв українцям , які отримали повний курс вакцинації від COVID-19, не виплачуватиметься "на руки". Ці гроші видаватимуться як ваучер або сертифікат.Про це заявив речник президента Сергій Никифоров.

"Механізм заохочення за вакцинацію ще на стадії розробки, але вже зараз ясно, що це будуть не готівка. Це буде ваучер або сертифікат, або депозит – називайте як хочете – на перелік товарів та послуг зі сфери культури, подорожей та спорту”, – роз'яснив Никифоров.

За його словами, ця програма має на меті не стільки заохотити українців вакцинуватися, скільки є інструментом підтримки тих видів бізнесу, які найбільше страждають через карантинні обмеження.



Програма почне працювати з 19 грудня. Отримати фінансове заохочення зможе кожен українець, який вакцинувався від COVID-19 двома дозами будь-якої вакцини або однією дозою препарату Johnson & Johnson як до 19 грудня, так і після, зазначив Никифоров. Ваучери або сертифікати на тисячу гривень будуть доступні через програму "Дія". Тим, хто не використовує цю програму, влада запропонує альтернативний варіант.



Хто фінансуватиме програму

Виплачуватиме обіцяні гроші вакцинованим громадянам влада із загального фонду Державного бюджету, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "Це буде фонд підтримки постраждалого від COVID-19 підприємництва. Мається на увазі загальний фонд бюджету, відповідно ці гроші будуть виділені", - сказав він.



Як зазначив прем'єр, програма працюватиме наприкінці 2021 року та у першій половині 2022-го. Як зазначив раніше Зеленський, на реалізацію цієї програми до кінця року буде виділено близько трьох мільярдів гривень, і стільки ж – на початку 2022-го.



За даними Міністерства охорони здоров'я України, з початку вакцинальної кампанії щеплення від COVID-19 отримали 12,3 мільйона українців. Двома дозами вакциновано 8,8 мільйона осіб.