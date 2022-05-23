У дітей, які захворіли в одеському таборі, підтвердився штам Дельта

06:04 18 серпня Київ, Україна

Як повідомили в Національній медичній палаті України, у хворих на коронавірус в одеському дитячому таборі Молода гвардія 30 дітей і трьох дорослих тестування підтвердило COVID-штам Дельта.

"У 30 дітей в таборі підтвердився штам Дельта. Губернатор Одеської області вже готовий замовляти автобуси, щоб дітей розвести по домівках. Хоча за класикою епідеміології, всі повинні залишатися в осередку до моменту елімінації (зниження захворюваності - ред.) інфекції", - повідомив глава Нацмедпалати Сергій Кравченко.

За словами чиновника, масштаби вогнища інфекції збільшуються, і це загрожує колапсом для системи охорони здоров'я Одеської області.

"Госпіталізовано вже п'ятьох дітей, хворих більше ніж 40. Контактних осіб - більше ніж 500, а загальна кількість дітей в таборі - більше тисячі. Якщо кількість тих, хто потребують госпіталізації, зросте, Одеський регіон може не впоратися, тому що під COVID-19 готово всього лише близько 150 дитячих ліжок на всю область", - уточнив Кравченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у госпіталізованих дітей з табору Молода гвардія спостерігалося підвищення температури, кашель, головний біль. Їх поклали у відділення для хворих на коронавірус третьої дитячої міської лікарні.