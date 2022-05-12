У вакцин Pfizer і Moderna виявлені нові побічні ефекти

16:43 12 серпня Київ, Україна

В Євросоюзі продовжують вивчати випадки алергічних реакцій на вакцини, так, у вакцин Pfizer і Moderna була виявлена низка нових побічних ефектів.
 
Про це повідомляє Reuters у четвер, 12 серпня.

Зокрема, невелика кількість вакцинованих поскаржилися на три нових побічних ефекти:
  • багатоформна еритема - форма алергічної реакції на шкірі,
  • гломерулонефрит - запалення нирок,
  • нефротичний синдром - ураження нирок, що характеризується сильною втратою білка з сечею.
У свою чергу Європейське агентство з лікарських засобів буде вивчати нові реакції, щоб визначити, чи дійсно це побічні ефекти від вакцин Pfizer і Moderna.