В українців почали частіше діагностувати штам Дельта

12:32 07 серпня Київ, Україна

Вінницька область стала лідером в Україні за кількістю інфікованих штамом Дельта, в регіоні зареєстровано 25 випадків.

Про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов.



"Прийшла відповідь з Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України: з використаних реагентів ВООЗ методом ПЛР визначено наявність штаму Дельта. З 30 зразків підтверджено 25", - написав Борзов.



Він додав, що випадки зараження штамом Дельта зафіксовані у Вінницькому, Гайсинському, Могилів-Подільському, Жмеринському та Тульчинському районах.



Наймолодшому пацієнту, інфікованому штамом Дельта, 13 років, найстаршому - 84 роки.