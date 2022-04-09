У двох жителів Закарпаття підозрюють штам Delta
17:16 13 липня Київ, Україна
У двох мешканок Закарпатської області, які повернулися з РФ, підозрюють штам Дельта
. Аналізи вже відправлені в Європу, результати досліджень очікують найближчими днями.
Про це повідомив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк у вівторок, 13 липня.
"Мова йде про двох молодих жінок, які повернулися на Закарпаття з Росії. Одна з них два тижні провела у нас в реанімації, дуже важко проходило лікування. Саме тому ми направили їхні аналізи до Києва, а вже звідти їх направили на дослідження в Європейську лабораторію, де підтвердять або спростують наявність у наших пацієнтів штаму Delta", - повідомив лікар.
Результати досліджень очікують найближчими днями.
Зараз пацієнтки вже виписані додому.
"Ми запідозрили в них саме COVID-штам Delta через тяжкий перебіг хвороби, який у людей такого віку протікає зазвичай легше, а тут молода жінка два тижні провела в реанімації. Ну і додало впевненості те, що вони повернулися з Росії, де зараз повно штаму Delta", - підкреслив Поляк.
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