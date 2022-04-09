У двох жителів Закарпаття підозрюють штам Delta

17:16 13 липня Київ, Україна

У двох мешканок Закарпатської області, які повернулися з РФ, підозрюють штам Дельта . Аналізи вже відправлені в Європу, результати досліджень очікують найближчими днями.

Про це повідомив головний лікар Закарпатської інфекційної лікарні Михайло Поляк у вівторок, 13 липня.

"Мова йде про двох молодих жінок, які повернулися на Закарпаття з Росії. Одна з них два тижні провела у нас в реанімації, дуже важко проходило лікування. Саме тому ми направили їхні аналізи до Києва, а вже звідти їх направили на дослідження в Європейську лабораторію, де підтвердять або спростують наявність у наших пацієнтів штаму Delta", - повідомив лікар.

Результати досліджень очікують найближчими днями.



Зараз пацієнтки вже виписані додому.