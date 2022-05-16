У 80% хворих в Рівненській області підтверджено штам Дельта

17:22 11 серпня Київ, Україна

Якщо раніше більшість випадків штаму Дельта виявлялися на заході України, зокрема, в Тернопільській і Чернівецькій областях, то тепер він активно поширюється в Рівненській області. Як повідомила пресслужба Рівненської ОДА в середу, 11 серпня, дослідження підтвердили наявність штаму коронавірусу Дельта у 80% хворих в області.

"Динаміка захворювання на COVID-19 в Рівненській області збільшується. Тільки за останній тиждень кількість хворих зросла на 60%", - заявив головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

Він зазначив швидке поширення штаму Дельта.