Тисячу за вакцинацію зможуть отримати підлітки

16:48 10 січень Київ, Україна

Тисячу Зеленського зможуть отримати підлітки віком від 12 до 18 років, відповідне рішення президент України доручив розробити Кабміну.



Умова для отримання 1000 для підлітків така сама, як і для повнолітніх - повний курс COVID-вакцинації.



Нагадаємо, що вакцинованим українцям держава почала виплачувати по 1000 грн. за вакцинацію із 19 грудня. Заявки на отримання виплат приймають через програму "Дія". На сьогоднішній день вже понад 6,7 мільйона громадян подали заявки на отримання виплат, а одним мільярдом гривень уже скористалися.



Крім того, термін дії COVID-сертифікату скоротять із 12 до 9 місяців, повідомила заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.



Йдеться про «зелений» сертифікат, який видають після отримання двох доз вакцини.



В Україні готують таке саме рішення, як і в ЄС, де у грудні вирішили знизити термін дії «зеленого» сертифікату. Його приймуть орієнтовно цього тижня, каже Марія Карчевич.