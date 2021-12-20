Тисячу за вакцинацію від коронавірусу можна буде витратити на ліки

17:27 13 грудень Київ, Україна

Виплачену в рамках програми "Підтримка" тисячу гривень за повний курс вакцинації від COVID можна буде використовувати для покупки медикаментів.



Про це повідомив глава України Володимир Зеленський.



Після анонсування старту програми чиновники говорили, що витратити 1000 можна буде на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги та внутрішні перевезення, тобто ті галузі економіки, які найбільше постраждали від коронавірусних обмежень.

"Якщо бізнес зареєстрований в іншій категорії, зробити оплату не вдасться", - пояснювали у Мінцифрі.

Як запевнив Зеленський, можливість витратити гроші в аптеках вирішили додати, щоби посилити соціальну основу програми.



Програма "Підтримка" працюватиме у два етапи: на першому участь у ній можна взяти лише за допомогою програми "Дія", а в третьому кварталі наступного року уряд пообіцяв розробити й іншу процедуру.



Зеленський наголосив, що на реалізацію програми "Підтримка" вистачить коштів у бюджеті, а працюватиме вона "достатньо часу, щоб кожен міг скористатися своєю тисячею".



Нагадаємо, що вже 14,1 мільйона українців отримали хоча б одну дозу вакцини, а щеплених двома дозами нарахували понад 12,4 мільйона. У МОЗ стверджують, що повністю вакцинувалися вже 40% дорослих українців.