Туреччина вводить аналог українського "карантину вихідного дня"

По всій території Турецької Республіки, з метою протидії поширенню коронавірусу, вводиться часткова комендантська година, обмежувальні заходи будуть діяти у вихідні дні.

Про це заявив президент країни Реджеп Тайіп Ердоган.

При цьому пересування буде дозволено з 10:00 до 20:00 за місцевим часом, "щоб не порушувати ланцюжка постачань і виробництва", як сказав Ердоган. Та часткова комендантська година, яка вже діяла в Туреччині для людей старше 65 років, тепер розширена і поширюється на осіб віком до 20 років, за винятком тих, хто змушений виходити на роботу. Вони можуть виходити з дому з 10:00 до 16:00 протягом тижня.



Кінотеатри в країні будуть закриті до кінця року. Торгові центри, ринки, ресторани і перукарні будуть відкриті з 10 до 20 години протягом тижня, а ресторани пропонують тільки послуги з доставлення їжі. Навчання в країні триватиме в режимі онлайн також до кінця року, а всі спортивні змагання будуть проводитися без глядачів.