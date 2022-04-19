Туреччина слідом за Бразилією закуповує китайську вакцину Sinovac Biotech

Близько 50 млн доз китайської вакцини Sinovac Biotech планує закупити Туреччина для безкоштовної вакцинації своїх громадян.
Про це з посиланням на главу Міністерства охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджу пише турецька газета Hürriyet 23 листопада.
Першими вакцину отримають медики, а після них - люди з хронічними захворюваннями. Коджа заявив, що кількість доз вакцини може досягти 50 млн. Але той, хто захоче зробити щеплення іншими ліцензованими вакцинами від COVID-19, зможе зробити це власним коштом, підкреслив міністр.
Глава турецького Мінохоронздоров'я запевнив, що Туреччина зможе зробити власну вакцину. Результат варто очікувати після 2021 року.
Коджа 19 листопада говорив, що Туреччина закупить не менше 20 млн доз вакцини від COVID-19 у китайської Sinovac Biotech в грудні. Як повідомило агентство Reuters, Туреччина стане другим покупцем китайської вакцини після Бразилії.
Oдин з керівників Sinovac Biotech повідомив Reuters 20 листопада, що компанія очікує отримати результати клінічних випробувань своєї експериментальної вакцини проти COVID-19 під назвою CoronaVac вже в наступному місяці.
CoronaVac знаходиться в третій фазі глобальних клінічних випробувань, які проходять в Бразилії, Індонезії та Туреччині. Попередні результати першої та другої фаз досліджень, отримані минулого тижня, показали, що вакцина формує швидку імунну відповідь, але більш низький рівень антитіл, ніж у тих, хто вже перехворів на COVID-19.
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