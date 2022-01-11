19:16 28 серпень Київ, Україна

Українці змушені відмовитися від відпочинку в ще одній країні. Уряд Тунісу заборонило в'їзд українцям на свою території.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.



Так, Туніс закрив кордони для українських туристів, тому українці відтепер не можуть відвідувати цю країну. Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Туніс вніс Україну в "червону зону" епідеміологічної небезпеки через поширення коронавирусной інфекції.



