Три області України залишають "червону" зону

Завтра, 6 травня, ще три області України вийдуть з "червоної" зони карантину, так, на території Харківської та Хмельницької областей будуть діяти правила «жовтої» зони, а в Чернігівській області - карантинні обмеження «помаранчевої» зони.
Про це на своїй сторінці в Facebook заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила вивести з «червоної» карантинної зони Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області.
Відповідні зміни набудуть чинності з 6 травня. Харківська та Хмельницька області перейдуть в «жовту» зону, а Чернігівська - в «помаранчеву».
Таким чином в «червоній» зоні залишаться тільки три регіони: Запорізька, Полтавська та Сумська області.
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