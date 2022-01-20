Три області України залишають "червону" зону

16:39 05 травень Київ, Україна

Завтра, 6 травня, ще три області України вийдуть з "червоної" зони карантину , так, на території Харківської та Хмельницької областей будуть діяти правила «жовтої» зони, а в Чернігівській області - карантинні обмеження «помаранчевої» зони.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов



Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила вивести з «червоної» карантинної зони Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області.



Відповідні зміни набудуть чинності з 6 травня. Харківська та Хмельницька області перейдуть в «жовту» зону, а Чернігівська - в «помаранчеву».

"На території Харківської та Хмельницької областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки, а на території Чернігівської області - для "помаранчевого" рівня", - написав чиновник.

Таким чином в «червоній» зоні залишаться тільки три регіони: Запорізька, Полтавська та Сумська області.