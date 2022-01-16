Третій день захворюваність на COVID-19 в Україні становить понад 10 тисяч випадків

Січневі свята ще не закінчені, а добовий показник захворюваності на коронавірус в Україні почав зростати. За даними МОЗ, вже третю добу захворюваність на коронавірус тримається на рівні вище 10 тисяч.

Так, за п'ятницю, 14 січня, виявили 10 569 нових підтверджених випадків COVID-19 проти 10 476 на день раніше, а перед цим було 10 046 нових хворих.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1682 особи;

летальних наслідків – 127;

одужали – 6 172 особи.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3748079 осіб;

одужали – 3 551 283 особи;

летальних наслідків – 98 195;

проведено ПЛР-тестування – 17147892.

Зазначимо, у МОЗ очікують, що до кінця січня в Україні розпочнеться хвиля штаму Омікрон, яка протримається кілька місяців.