Третина населення ЄС отримали одну дозу вакцини від COVID-19

19:59 17 травень Київ, Україна

Країни ЄС провели 196,5 млн вакцинацій, майже 32% населення отримали хоча б одну дозу COVID -вакцини, а до кінця липня планується вакцинувати 70% дорослого населення.

Про це повідомила в Twitter представниця Єврокомісії Дана Спінант в понеділок, 17 травня.



За її даними, в країни ЄС вже поставлено 237,5 млн доз COVID-вакцин.

"31,8% населення отримали хоча б одну дозу вакцини", - написала Спінант.

Нагадаємо, 5 травня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що в ЄС 150 млн осіб отримали вакцину від коронавірусу. Перша доза була зроблена чверті дорослого населення.

Вона зазначила, що це дозволить країнам ЄС виконати поставлене Єврокомісією завдання щодо вакцинації 70% дорослого населення протягом липня.