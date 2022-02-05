Третина населення ЄС отримали одну дозу вакцини від COVID-19

Країни ЄС провели 196,5 млн вакцинацій, майже 32% населення отримали хоча б одну дозу COVID-вакцини, а до кінця липня планується вакцинувати 70% дорослого населення.
Про це повідомила в Twitter представниця Єврокомісії Дана Спінант в понеділок, 17 травня.
За її даними, в країни ЄС вже поставлено 237,5 млн доз COVID-вакцин.
За її даними, в країни ЄС вже поставлено 237,5 млн доз COVID-вакцин.
Нагадаємо, 5 травня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що в ЄС 150 млн осіб отримали вакцину від коронавірусу. Перша доза була зроблена чверті дорослого населення.
Вона зазначила, що це дозволить країнам ЄС виконати поставлене Єврокомісією завдання щодо вакцинації 70% дорослого населення протягом липня.
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