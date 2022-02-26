Трампа госпіталізували з діагнозом «коронавірус»

09:38 03 жовтень Київ, Україна

У президента США виявлений коронавірус. У Білому домі було прийнято рішення про термінову госпіталізацію, проте Трамп встиг записати відео та розмістити його в Твіттері.

Президента США Дональда Трампа, у якого раніше був виявлений коронавірус, помістили в розташований в штаті Мериленд, недалеко від Вашингтона, військовий госпіталь Walter Reed (Walter Reed National Military Medical Center). Як повідомили в Білому домі в ніч на суботу, 3 жовтня, це було зроблено в превентивних цілях за рекомендацією лікарів, і Трамп продовжить працювати з президентських офісних приміщень госпіталю.

Очікується, що Дональд Трамп проведе в госпіталі кілька днів. Як повідомила пресслужба Білого дому, у президента США як і раніше спостерігаються легкі симптоми захворювання, але в цілому він "почуває себе добре і весь день пропрацював". Трамп не передав свої повноваження віцепрезиденту Майку Пенсу, додали в Білому домі.

Коронавірус у Дональда Трампа

Про те, що у нього та його дружини Меланії був виявлений коронавірус, Дональд Трамп повідомив в своєму мікроблозі Twitter в ніч на п'ятницю, 2 жовтня. Незабаром після цього особистий лікар президента Шон Конлі заявив, що Трамп і його дружина почуваються добре та до одужання залишаться в Білому домі на карантині.

Перед госпіталізацією Трамп записав відео зі словами подяки.