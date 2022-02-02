Трамп повідомив, що США готові до реалізації вакцини у жовтні 2020 року

Американський президент Дональд Трамп запевнив, що Штати практично готові до початку постачання вакцини від коронавірусу, залишилося дочекатися схвалення спеціальних служб.
У США масштабний розподіл серед населення вакцини проти коронавірусу стартує у жовтні 2020 року, а до грудня буде готово 100 мільйонів доз вакцини.
"Ми на шляху до того, щоб доставити та розподілити вакцину вельми безпечним і ефективним чином. Ми думаємо, що можемо почати робити це приблизно у жовтні", - зауважив Трамп.
Американський президент уточнив, що, мовляв, це станеться "в середині жовтня, може, трохи пізніше".
Як тільки вакцина буде схвалена Американським управлінням по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, США почнуть виробляти мільйони доз вакцини.
До кінця 2020 року, за словами президента США, в країні будуть готові до використання мінімум 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.
Адміністрація США підготувала план, який дозволить розпочати постачання вакцини в різні частини країни вже в день схвалення вакцини або на наступний день.
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