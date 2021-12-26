Традиційний спад COVID-захворюваності на вихідних

За даними, якими поділився в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за минулу добу в Україні було виявлено 10 282 нових випадки інфікування коронавірусом COVID-19, що істотно менше попереднього показника.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1590), Дніпропетровській (1114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.
Кількість інфікованих з початку пандемії склала 1 946 510 осіб, 39 786 пацієнтів померли, 1 482 079 осіб одужали.
Кількість нових захворювань COVID-19 в регіонах на добу:
- Київ - 480 випадків;
- Вінницька область - 177 випадки;
- Волинська область - 197 випадки;
- Дніпропетровська область - 1 114 випадків;
- Донецька область - 511 випадок;
- Житомирська область - 379 випадків;
- Закарпатська область - 106 випадків;
- Запорізька область - 151 випадок;
- Івано-Франківська область - 100 випадків;
- Київська область - 597 випадків;
- Кіровоградська область - 219 випадків;
- Луганська область - 65 випадків;
- Львівська область - 461 випадок;
- Миколаївська область - 468 випадків;
- Одеська область - 595 випадків;
- Полтавська область - 160 випадків;
- Рівненська область - 300 випадків;
- Сумська область - 540 випадків;
- Тернопільська область - 256 випадків;
- Харківська область - 1590 випадків;
- Херсонська область - 215 випадків;
- Хмельницька область - 540 випадків;
- Черкаська область - 300 випадків;
- Чернівецька область - 174 випадки;
- Чернігівська область - 587 випадків.
Раніше стало відомо, що в Україні червона зона адаптивного карантину змістилася на схід. Це сталося на тлі поліпшення ситуація з коронавірусом в західних областях.
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