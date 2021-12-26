Традиційний спад COVID-захворюваності на вихідних

08:58 18 квітень Київ, Україна

За даними, якими поділився в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за минулу добу в Україні було виявлено 10 282 нових випадки інфікування коронавірусом COVID-19, що істотно менше попереднього показника.

"Зокрема, захворіли 456 дітей і 161 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано - 4 274 особи; летальних випадків - 250; видужали - 6 523 особи", - написав Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1590), Дніпропетровській (1114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

Кількість інфікованих з початку пандемії склала 1 946 510 осіб, 39 786 пацієнтів померли, 1 482 079 осіб одужали.

Кількість нових захворювань COVID-19 в регіонах на добу:

  • Київ - 480 випадків;
  • Вінницька область - 177 випадки;
  • Волинська область - 197 випадки;
  • Дніпропетровська область - 1 114 випадків;
  • Донецька область - 511 випадок;
  • Житомирська область - 379 випадків;
  • Закарпатська область - 106 випадків;
  • Запорізька область - 151 випадок;
  • Івано-Франківська область - 100 випадків;
  • Київська область - 597 випадків;
  • Кіровоградська область - 219 випадків;
  • Луганська область - 65 випадків;
  • Львівська область - 461 випадок;
  • Миколаївська область - 468 випадків;
  • Одеська область - 595 випадків;
  • Полтавська область - 160 випадків;
  • Рівненська область - 300 випадків;
  • Сумська область - 540 випадків;
  • Тернопільська область - 256 випадків;
  • Харківська область - 1590 випадків;
  • Херсонська область - 215 випадків;
  • Хмельницька область - 540 випадків;
  • Черкаська область - 300 випадків;
  • Чернівецька область - 174 випадки;
  • Чернігівська область - 587 випадків.

Раніше стало відомо, що в Україні червона зона адаптивного карантину змістилася на схід. Це сталося на тлі поліпшення ситуація з коронавірусом в західних областях.