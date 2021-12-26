Традиційний спад COVID-захворюваності на вихідних

08:58 18 квітень Київ, Україна

За даними, якими поділився в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за минулу добу в Україні було виявлено 10 282 нових випадки інфікування коронавірусом COVID-19, що істотно менше попереднього показника.

"Зокрема, захворіли 456 дітей і 161 медпрацівник. Також за минулу добу госпіталізовано - 4 274 особи; летальних випадків - 250; видужали - 6 523 особи", - написав Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській (1590), Дніпропетровській (1114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

Кількість інфікованих з початку пандемії склала 1 946 510 осіб, 39 786 пацієнтів померли, 1 482 079 осіб одужали.

Кількість нових захворювань COVID-19 в регіонах на добу:

Київ - 480 випадків;

Вінницька область - 177 випадки;

Волинська область - 197 випадки;

Дніпропетровська область - 1 114 випадків;

Донецька область - 511 випадок;

Житомирська область - 379 випадків;

Закарпатська область - 106 випадків;

Запорізька область - 151 випадок;

Івано-Франківська область - 100 випадків;

Київська область - 597 випадків;

Кіровоградська область - 219 випадків;

Луганська область - 65 випадків;

Львівська область - 461 випадок;

Миколаївська область - 468 випадків;

Одеська область - 595 випадків;

Полтавська область - 160 випадків;

Рівненська область - 300 випадків;

Сумська область - 540 випадків;

Тернопільська область - 256 випадків;

Харківська область - 1590 випадків;

Херсонська область - 215 випадків;

Хмельницька область - 540 випадків;

Черкаська область - 300 випадків;

Чернівецька область - 174 випадки;

Чернігівська область - 587 випадків.

Раніше стало відомо, що в Україні червона зона адаптивного карантину змістилася на схід. Це сталося на тлі поліпшення ситуація з коронавірусом в західних областях.