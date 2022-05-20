Тест-системи для ІФА-тестування при ввезенні в Україну звільняються від сплати ПДВ

Кабмін сьогодні розширив перелік необхідних для боротьби з коронавірусом товарів, які при ввезенні в країну не будуть обкладатися сплатою ПДВ.
Згідно з текстом постанови, мова йде про тест-системи для ІФА-тестування і тестування на антиген.
Крім цього, уряд затвердив постанову, яка спростить закупівлю лікзасобів для лікування пацієнтів з COVID-19. Зокрема, вимоги постанови Кабміну №333 "Деякі питання державного регулювання цін на лікзасоби і медвироби" не поширюватимуться на закупівлю препаратів для лікування пацієнтів з COVID-19, що збільшить доступ медустанов до лікзасобів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі