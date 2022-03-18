Темпи COVID-вакцинації ростуть: за добу щеплені 76 538 українців

10:42 17 червня Київ, Україна

Як було написано раніше, в Україні шириться вакцинація населення від коронавірусу. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, за 16 червня в країні щеплення від COVID-інфекції отримали 76 538 осіб.

Відзначається, що одну дозу отримали 50 818 осіб, повністю імунізовані 25 720 осіб.

Протягом доби працювали 679 мобільних бригад і 933 пункти вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 1 907 685 осіб, з них отримали 1 дозу - 1 594 081 особа, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 313 604 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 907 685 щеплень.

Станом на 15 червня в списку очікування вакцинації перебувають 702 205 осіб.

Напередодні повідомлялося, що в Україні за добу прищепили 62,5 тисячі осіб. З початку кампанії вакцинації було щеплено від коронавірусної інфекції понад півтора мільйона українців.

Нагадаємо, на боротьбу з COVID пропонують виділити ще 1,4 млрд грн. Гроші в COVID-фонд хочуть виділити з розмитнення "євроблях". Кошти, серед іншого, підуть на закупівлю вакцин.