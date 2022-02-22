Темпи вакцинації від COVID в Україні - дані на 26 травня

09:48 26 травень Київ, Україна

Згідно з даними МОЗ, за минулу добу в Україні 16 387 осіб отримали COVID-щеплення, з них першу дозу отримали 5 221 особа, повторну - 11 166 осіб.

У вівторок в країні працювали 282 мобільні бригади і 373 пункти вакцинації.

Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 987 193 людей. При цьому дві дози отримали - 97 391. Всього проведено 1 084 582 щеплення.

Станом на 26 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 590 133 особи.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
  • Київ - 521
  • Вінницька область - 511
  • Волинська область - 102
  • Дніпропетровська область - 157
  • Донецька область - 477
  • Житомирська область - 55
  • Закарпатська область - 225
  • Запорізька область - 199
  • Івано-Франківська область - 330
  • Київська область - 465
  • Кіровоградська область - 63
  • Луганська область - 259
  • Львівська область - 268
  • Миколаївська область - 141
  • Одеська область - 432
  • Полтавська область - 147
  • Рівненська область - 120
  • Сумська область - 36
  • Тернопільська область - 104
  • Харківська область - 254
  • Херсонська область - 44
  • Хмельницька область - 93
  • Черкаська область - 11
  • Чернівецька область - 140
  • Чернігівська область - 67