Темпи вакцинації від COVID в Україні - дані на 26 травня

09:48 26 травень Київ, Україна

Згідно з даними МОЗ, за минулу добу в Україні 16 387 осіб отримали COVID-щеплення, з них першу дозу отримали 5 221 особа, повторну - 11 166 осіб.



У вівторок в країні працювали 282 мобільні бригади і 373 пункти вакцинації.



Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 987 193 людей. При цьому дві дози отримали - 97 391. Всього проведено 1 084 582 щеплення.





Станом на 26 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 590 133 особи.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):