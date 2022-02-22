Темпи вакцинації від COVID в Україні - дані на 26 травня

Згідно з даними МОЗ, за минулу добу в Україні 16 387 осіб отримали COVID-щеплення, з них першу дозу отримали 5 221 особа, повторну - 11 166 осіб.
У вівторок в країні працювали 282 мобільні бригади і 373 пункти вакцинації.
Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 987 193 людей. При цьому дві дози отримали - 97 391. Всього проведено 1 084 582 щеплення.
У вівторок в країні працювали 282 мобільні бригади і 373 пункти вакцинації.
Всього від початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 987 193 людей. При цьому дві дози отримали - 97 391. Всього проведено 1 084 582 щеплення.
Станом на 26 травня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 590 133 особи.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
- Київ - 521
- Вінницька область - 511
- Волинська область - 102
- Дніпропетровська область - 157
- Донецька область - 477
- Житомирська область - 55
- Закарпатська область - 225
- Запорізька область - 199
- Івано-Франківська область - 330
- Київська область - 465
- Кіровоградська область - 63
- Луганська область - 259
- Львівська область - 268
- Миколаївська область - 141
- Одеська область - 432
- Полтавська область - 147
- Рівненська область - 120
- Сумська область - 36
- Тернопільська область - 104
- Харківська область - 254
- Херсонська область - 44
- Хмельницька область - 93
- Черкаська область - 11
- Чернівецька область - 140
- Чернігівська область - 67
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