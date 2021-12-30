Темпи вакцинації від COVID-19 в світі

Згідно з підрахунками агентства Bloomberg, станом на сьогодні в світі зроблено 966 млн щеплень.
Темпи вакцинації зараз складають близько 16 млн щеплень на добу. Тому поріг в 1 млрд буде подолано вже на цих вихідних.
Агентство вказує, що кількість повністю щеплених поки ще значно менше 1 млрд - більшість отримали тільки першу дозу вакцини. Їхня кількість не уточнюється.
Також повідомляється, що для досягнення рівня в 10 млрд щеплень - це буде означати вакцинацію близько 75% населення планети - потрібен 21 місяць. Потім завдання ускладниться, і темпи вакцинації будуть знижуватися, тому що буде потрібно переконувати тих, хто скептично ставиться до щеплень.
Агентство вказує, що кількість повністю щеплених поки ще значно менше 1 млрд - більшість отримали тільки першу дозу вакцини. Їхня кількість не уточнюється.
Також повідомляється, що для досягнення рівня в 10 млрд щеплень - це буде означати вакцинацію близько 75% населення планети - потрібен 21 місяць. Потім завдання ускладниться, і темпи вакцинації будуть знижуватися, тому що буде потрібно переконувати тих, хто скептично ставиться до щеплень.
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