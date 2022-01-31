Тедрос Гебреїсус вакцинувався від коронавірусу

Глава (ВООЗ) і активний пропагандист вакцинації Тедрос Адханом Гебреїсус зробив щеплення від коронавірусу.
Про це Гебреїсус написав у своєму мікроблозі Twitter.
"Сьогодні настала моя черга зробити щеплення від COVID-19 в Університетській клініці Женеви", - написав він.
Глава ВООЗ зазначив, що вакцини проти інфекції слід доставити в усі країни світу якомога швидше.
"Сьогодні настала моя черга зробити щеплення від COVID-19 в Університетській клініці Женеви", - написав він.
Глава ВООЗ зазначив, що вакцини проти інфекції слід доставити в усі країни світу якомога швидше.
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