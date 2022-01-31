Тедрос Гебреїсус вакцинувався від коронавірусу

07:33 13 травень Київ, Україна

Глава (ВООЗ) і активний пропагандист вакцинації Тедрос Адханом Гебреїсус зробив щеплення від коронавірусу.
 
Про це Гебреїсус написав у своєму мікроблозі Twitter.

"Сьогодні настала моя черга зробити щеплення від COVID-19 в Університетській клініці Женеви", - написав він.

Глава ВООЗ зазначив, що вакцини проти інфекції слід доставити в усі країни світу якомога швидше.
"Вакцини рятують життя. Дуже важливо якомога швидше доставити їх в усі округи. Якщо ви, як і я, живете в країні, де доступні вакцини, будь ласка, вакцинуйтеся, коли настане ваша черга", - закликав Гебреїсус.