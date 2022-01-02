Син Зеленського перехворів коронавірусів

Сьогодні на брифінгу в Ніколавская оласті Президент України Володимир Зеленський зізнався, що одночасно з дружиною COVID-19 лікували і у його сина.

"Скажу відверто, що цей COVID-19, це зараза. Іншого слова і немає. Захворіла моя дружина і син, до речі, теж. І вони разом лікувалися в лікарні ", - заявив він.

Зеленський зазначив, що діти переносять цю інфекцію більш-менш нормально.

Нагадаємо, про захворювання Олени Зеленська коронавірусів стало відомо 12 червня. А 16 червня її госпіталізували з діагнозом негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія.

30 червня повідомлялося про поліпшення її стану. А 3 липня її виписали з лікарні.

Варто відзначити, що тоді у Зеленського повідомляли, що тести на коронавірус у нього і їх дітей дали негативні результати.