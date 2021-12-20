Добовий приріст COVID-заражень в Україні скоротився

09:27 10 квітень Київ, Україна

В Україні намітилося деяке скорочення випадків інфікування коронавірусом. Як повідомляє сьогодні в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, за минулу добу було зафіксовано 17,4 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, 398 осіб померли.

"17 463 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 684 дитини і 394 медпрацівники", - йдеться в повідомленні міністра.

Також за минулу добу:

госпіталізовані - 4709 осіб;

летальних випадків - 398;

одужали - 10 722 особи;

здійснено тестувань за добу - 122 181 (в тому числі методом ПЛР - 54 420, методом ІФА - 22 900, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 44 861).

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 1 841 137 осіб;

одужали - 1 405 826 осіб;

летальних випадків - 36 779;

проведення ПЛР-тестів - 8 622 424.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ -1605 випадків;

Вінницька область - 438 випадків;

Волинська область -512 випадків;

Дніпропетровська область - 1383 випадки;

Донецька область - 908 випадків;

Житомирська область - 560 випадків;

Закарпатська область - 225 випадків;

Запорізька область - 741 випадок;

Івано-Франківська область - 134 випадки;

Київська область - 1133 випадки;

Кіровоградська область - 177 випадків;

Луганська область - 263 випадки;

Львівська область - 1342 випадки;

Миколаївська область - 375 випадків;

Одеська область - +1058 випадків;

Полтавська область - 764 випадки;

Рівненська область - 535 випадків;

Сумська область - 677 випадків;

Тернопільська область - 533 випадки;

Харківська область - 1343 випадки;

Херсонська область - 321 випадок;

Хмельницька область - 764 випадки;

Черкаська область - 764 випадки;

Чернівецька область - 331 випадок;

Чернігівська область - 577 випадків.

Сьогоднішній показник захворюваності трохи менше вчорашнього, коли за добу виявили 19,6 тисячі COVID-хворих.