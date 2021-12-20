Добовий приріст COVID-заражень в Україні скоротився

09:27 10 квітень Київ, Україна

В Україні намітилося деяке скорочення випадків інфікування коронавірусом. Як повідомляє сьогодні в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, за минулу добу було зафіксовано 17,4 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, 398 осіб померли.

"17 463 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 684 дитини і 394 медпрацівники", - йдеться в повідомленні міністра.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані - 4709 осіб;
  • летальних випадків - 398;
  • одужали - 10 722 особи;
  • здійснено тестувань за добу - 122 181 (в тому числі методом ПЛР - 54 420, методом ІФА - 22 900, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 44 861).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли - 1 841 137 осіб;
  • одужали - 1 405 826 осіб;
  • летальних випадків - 36 779;
  • проведення ПЛР-тестів - 8 622 424.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м. Київ -1605 випадків;
  • Вінницька область - 438 випадків;
  • Волинська область -512 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1383 випадки;
  • Донецька область - 908 випадків;
  • Житомирська область - 560 випадків;
  • Закарпатська область - 225 випадків;
  • Запорізька область - 741 випадок;
  • Івано-Франківська область - 134 випадки;
  • Київська область - 1133 випадки;
  • Кіровоградська область - 177 випадків;
  • Луганська область - 263 випадки;
  • Львівська область - 1342 випадки;
  • Миколаївська область - 375 випадків;
  • Одеська область - +1058 випадків;
  • Полтавська область - 764 випадки;
  • Рівненська область - 535 випадків;
  • Сумська область - 677 випадків;
  • Тернопільська область - 533 випадки;
  • Харківська область - 1343 випадки;
  • Херсонська область - 321 випадок;
  • Хмельницька область - 764 випадки;
  • Черкаська область - 764 випадки;
  • Чернівецька область - 331 випадок;
  • Чернігівська область - 577 випадків.

Сьогоднішній показник захворюваності трохи менше вчорашнього, коли за добу виявили 19,6 тисячі COVID-хворих.