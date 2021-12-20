Добовий приріст COVID-заражень в Україні скоротився

В Україні намітилося деяке скорочення випадків інфікування коронавірусом. Як повідомляє сьогодні в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, за минулу добу було зафіксовано 17,4 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, 398 осіб померли.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані - 4709 осіб;
- летальних випадків - 398;
- одужали - 10 722 особи;
- здійснено тестувань за добу - 122 181 (в тому числі методом ПЛР - 54 420, методом ІФА - 22 900, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 44 861).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 1 841 137 осіб;
- одужали - 1 405 826 осіб;
- летальних випадків - 36 779;
- проведення ПЛР-тестів - 8 622 424.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ -1605 випадків;
- Вінницька область - 438 випадків;
- Волинська область -512 випадків;
- Дніпропетровська область - 1383 випадки;
- Донецька область - 908 випадків;
- Житомирська область - 560 випадків;
- Закарпатська область - 225 випадків;
- Запорізька область - 741 випадок;
- Івано-Франківська область - 134 випадки;
- Київська область - 1133 випадки;
- Кіровоградська область - 177 випадків;
- Луганська область - 263 випадки;
- Львівська область - 1342 випадки;
- Миколаївська область - 375 випадків;
- Одеська область - +1058 випадків;
- Полтавська область - 764 випадки;
- Рівненська область - 535 випадків;
- Сумська область - 677 випадків;
- Тернопільська область - 533 випадки;
- Харківська область - 1343 випадки;
- Херсонська область - 321 випадок;
- Хмельницька область - 764 випадки;
- Черкаська область - 764 випадки;
- Чернівецька область - 331 випадок;
- Чернігівська область - 577 випадків.
Сьогоднішній показник захворюваності трохи менше вчорашнього, коли за добу виявили 19,6 тисячі COVID-хворих.
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