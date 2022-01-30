Добовий приріст хворих на COVID-19 продовжує зростати

За минулу добу медики діагностували коронавірус у 7562 осіб, серед яких 336 дітей і 216 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в п'ятницю, 14 травня.
При цьому одужали напередодні 15958 осіб (всього - 1832601), а померли 287 українців з COVID-19 (всього - 47620). За день було зроблено 17 015 щеплень від коронавірусу.
При цьому одужали напередодні 15958 осіб (всього - 1832601), а померли 287 українців з COVID-19 (всього - 47620). За день було зроблено 17 015 щеплень від коронавірусу.
Статистика інфікування і вакцинації по областях:
Київ - 681/1602
Вінницька область - 126/554
Волинська область - 228/884
Дніпропетровська область - 487/867
Донецька область - 445/1233
Житомирська область - 211/989
Закарпатська область - 105/1337
Запорізька область - 301/705
Івано-Франківська область - 186/1339
Київська область - 301/446
Кіровоградська область - 127/314
Луганська область - 186/557
Львівська область - 350/1147
Миколаївська область - 285/471
Одеська область - 368/984
Полтавська область - 325/529
Рівненська область - 357/944
Сумська область - 249/422
Тернопільська область - 200/896
Харківська область - 665/413
Херсонська область - 250/34
Хмельницька область - 334/1037
Черкаська область - 449/468
Чернівецька область - 95/478
Чернігівська область - 251/556
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