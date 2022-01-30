Добовий приріст хворих на COVID-19 продовжує зростати

08:24 14 травень Київ, Україна

За минулу добу медики діагностували коронавірус у 7562 осіб, серед яких 336 дітей і 216 медпрацівників.





При цьому одужали напередодні 15958 осіб (всього - 1832601), а померли 287 українців з Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в п'ятницю, 14 травня.При цьому одужали напередодні 15958 осіб (всього - 1832601), а померли 287 українців з COVID-19 (всього - 47620). За день було зроблено 17 015 щеплень від коронавірусу.



Статистика інфікування і вакцинації по областях:



Київ - 681/1602

Вінницька область - 126/554

Волинська область - 228/884

Дніпропетровська область - 487/867

Донецька область - 445/1233

Житомирська область - 211/989

Закарпатська область - 105/1337

Запорізька область - 301/705

Івано-Франківська область - 186/1339

Київська область - 301/446

Кіровоградська область - 127/314

Луганська область - 186/557

Львівська область - 350/1147

Миколаївська область - 285/471

Одеська область - 368/984

Полтавська область - 325/529

Рівненська область - 357/944

Сумська область - 249/422

Тернопільська область - 200/896

Харківська область - 665/413

Херсонська область - 250/34

Хмельницька область - 334/1037

Черкаська область - 449/468

Чернівецька область - 95/478

Чернігівська область - 251/556