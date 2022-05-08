Добовий приріст коронавірусу в Україні перевищив позначку в 1000 випадків

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за останню добу зареєстровано 1 052 нових COVID-випадки, померли 25 українців.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 532 особи;
летальних випадків - 25;
одужали - 542 особи;
протестовано: методом ПЛР - 20 950 осіб, методом ІФА - 9154 особи, експрес-тестами - 15 970 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 256 397 осіб;
одужали - 2 188 815 осіб;
летальних випадків - 53 049;
проведено ПЛР-тестів - 11 467 613.
госпіталізовано - 532 особи;
летальних випадків - 25;
одужали - 542 особи;
протестовано: методом ПЛР - 20 950 осіб, методом ІФА - 9154 особи, експрес-тестами - 15 970 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 256 397 осіб;
одужали - 2 188 815 осіб;
летальних випадків - 53 049;
проведено ПЛР-тестів - 11 467 613.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.
Кількість випадків в областях:
Київ - 187
Вінницька - 57
Волинська - 7
Дніпропетровська - 43
Донецьк - 55
Житомирська - 23
Закарпатська - 15
Запорізька - 62
Івано-Франківська - 13
Київська - 36
Кіровоградська - 6
Луганська - 46
Львівська - 55
Миколаївська - 24
Одеська - 75
Полтавська - 20
Рівненська - 21
Сумська - 39
Тернопільська - 46
Харківська - 59
Херсонська - 40
Хмельницька - 32
Черкаська - 27
Чернівецька - 23
Чернігівська - 41
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