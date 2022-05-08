Добовий приріст коронавірусу в Україні перевищив позначку в 1000 випадків

10:25 05 серпня Київ, Україна

За даними Міністерства охорони здоров'я України, за останню добу зареєстровано 1 052 нових COVID-випадки, померли 25 українців.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 532 особи;

летальних випадків - 25;

одужали - 542 особи;

протестовано: методом ПЛР - 20 950 осіб, методом ІФА - 9154 особи, експрес-тестами - 15 970 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 256 397 осіб;

одужали - 2 188 815 осіб;

летальних випадків - 53 049;

проведено ПЛР-тестів - 11 467 613.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

Кількість випадків в областях:



Київ - 187

Вінницька - 57

Волинська - 7

Дніпропетровська - 43

Донецьк - 55

Житомирська - 23

Закарпатська - 15

Запорізька - 62

Івано-Франківська - 13

Київська - 36

Кіровоградська - 6

Луганська - 46

Львівська - 55

Миколаївська - 24

Одеська - 75

Полтавська - 20

Рівненська - 21

Сумська - 39

Тернопільська - 46

Харківська - 59

Херсонська - 40

Хмельницька - 32

Черкаська - 27

Чернівецька - 23

Чернігівська - 41