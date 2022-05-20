Добовий приріст хворих на COVID - понад 12,6 тисячі

Станом на 18 грудня зафіксовано 12 630 нових випадків COVID-19, одужали 12 866 осіб, повідомляють в МОЗ.
Зокрема, захворіли 620 дітей і 552 медпрацівники.
Також за минулу добу: ⤵️
🔸 госпіталізовано - 2904 людини;
🔸 летальних випадків - 260;
🔸 здійснено тестувань за добу - 68 759 (в тому числі методом ПЛР - 42 340, методом ІФА - 26 419).
За весь час пандемії в Україні: ⤵️
🔹 захворіло - 944 381 особа;
🔹 одужали - 561 222 особи;
🔹 смертей - 16 256;
🔹 проведення ПЛР-тестів - 5 209 462.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) і Черкаській (583) областях.
Зокрема, захворіли 620 дітей і 552 медпрацівники.
Також за минулу добу: ⤵️
🔸 госпіталізовано - 2904 людини;
🔸 летальних випадків - 260;
🔸 здійснено тестувань за добу - 68 759 (в тому числі методом ПЛР - 42 340, методом ІФА - 26 419).
За весь час пандемії в Україні: ⤵️
🔹 захворіло - 944 381 особа;
🔹 одужали - 561 222 особи;
🔹 смертей - 16 256;
🔹 проведення ПЛР-тестів - 5 209 462.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) і Черкаській (583) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
📍 Київ - 98330 випадків;
📍 Вінницька область - 20 578 випадків;
📍 Волинська область - 29 817 випадків;
📍 Дніпропетровська область - 51 401 випадок;
📍 Донецька область - 31 449 випадків;
📍 Житомирська область - 35 662 випадки;
📍 Закарпатська область - 26 855 випадків;
📍 Запорізька область - 45 715 випадків;
📍 Івано-Франківська область - 41 644 випадки;
📍 Київська область - 51 588 випадків;
📍 Кіровоградська область - 7621 випадок;
📍 Луганська область - 8533 випадки;
📍 Львівська область - 55 860 випадків;
📍 Миколаївська область - 25 826 випадків;
📍 Одеська область - 61 963 випадки;
📍 Полтавська область - 31 097 випадків;
📍 Рівненська область - 37 840 випадків;
📍 Сумська область - 37 157 випадків;
📍 Тернопільська область - 32 089 випадків;
📍 Харківська область - 64 237 випадків;
📍 Херсонська область - 15 151 випадок;
📍 Хмельницька область - 36 027 випадків;
📍 Черкаська область - 33 837 випадків;
📍 Чернівецька область - 37 695 випадків;
📍 Чернігівська область - 26 409 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
📍 Київ - 98330 випадків;
📍 Вінницька область - 20 578 випадків;
📍 Волинська область - 29 817 випадків;
📍 Дніпропетровська область - 51 401 випадок;
📍 Донецька область - 31 449 випадків;
📍 Житомирська область - 35 662 випадки;
📍 Закарпатська область - 26 855 випадків;
📍 Запорізька область - 45 715 випадків;
📍 Івано-Франківська область - 41 644 випадки;
📍 Київська область - 51 588 випадків;
📍 Кіровоградська область - 7621 випадок;
📍 Луганська область - 8533 випадки;
📍 Львівська область - 55 860 випадків;
📍 Миколаївська область - 25 826 випадків;
📍 Одеська область - 61 963 випадки;
📍 Полтавська область - 31 097 випадків;
📍 Рівненська область - 37 840 випадків;
📍 Сумська область - 37 157 випадків;
📍 Тернопільська область - 32 089 випадків;
📍 Харківська область - 64 237 випадків;
📍 Херсонська область - 15 151 випадок;
📍 Хмельницька область - 36 027 випадків;
📍 Черкаська область - 33 837 випадків;
📍 Чернівецька область - 37 695 випадків;
📍 Чернігівська область - 26 409 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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