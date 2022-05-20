Добовий приріст хворих на COVID - понад 12,6 тисячі

10:18 18 грудня Київ, Україна





Зокрема, захворіли 620 дітей і 552 медпрацівники.



Також за минулу добу: ⤵️



🔸 госпіталізовано - 2904 людини;

🔸 летальних випадків - 260;

🔸 здійснено тестувань за добу - 68 759 (в тому числі методом ПЛР - 42 340, методом ІФА - 26 419).



За весь час пандемії в Україні: ⤵️



🔹 захворіло - 944 381 особа;

🔹 одужали - 561 222 особи;

🔹 смертей - 16 256;

🔹 проведення ПЛР-тестів - 5 209 462.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) і Черкаській (583) областях.



Станом на 18 грудня зафіксовано 12 630 нових випадків COVID-19 , одужали 12 866 осіб, повідомляють в МОЗ.Зокрема, захворіли 620 дітей і 552 медпрацівники.Також за минулу добу: ⤵️🔸 госпіталізовано - 2904 людини;🔸 летальних випадків - 260;🔸 здійснено тестувань за добу - 68 759 (в тому числі методом ПЛР - 42 340, методом ІФА - 26 419).За весь час пандемії в Україні: ⤵️🔹 захворіло - 944 381 особа;🔹 одужали - 561 222 особи;🔹 смертей - 16 256;🔹 проведення ПЛР-тестів - 5 209 462.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в місті Київ (1658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) і Черкаській (583) областях.

Кількість захворювань в регіонах:



📍 Київ - 98330 випадків;

📍 Вінницька область - 20 578 випадків;

📍 Волинська область - 29 817 випадків;

📍 Дніпропетровська область - 51 401 випадок;

📍 Донецька область - 31 449 випадків;

📍 Житомирська область - 35 662 випадки;

📍 Закарпатська область - 26 855 випадків;

📍 Запорізька область - 45 715 випадків;

📍 Івано-Франківська область - 41 644 випадки;

📍 Київська область - 51 588 випадків;

📍 Кіровоградська область - 7621 випадок;

📍 Луганська область - 8533 випадки;

📍 Львівська область - 55 860 випадків;

📍 Миколаївська область - 25 826 випадків;

📍 Одеська область - 61 963 випадки;

📍 Полтавська область - 31 097 випадків;

📍 Рівненська область - 37 840 випадків;

📍 Сумська область - 37 157 випадків;

📍 Тернопільська область - 32 089 випадків;

📍 Харківська область - 64 237 випадків;

📍 Херсонська область - 15 151 випадок;

📍 Хмельницька область - 36 027 випадків;

📍 Черкаська область - 33 837 випадків;

📍 Чернівецька область - 37 695 випадків;

📍 Чернігівська область - 26 409 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.