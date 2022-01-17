Добовий приріст COVID в Україні скоротився до 5 тисяч

09:08 02 травень Київ, Україна

У сьогоднішній святковий день міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив обнадійливі (в черговий раз) дані: за минулу добу в Україні було виявлено 5 094 нових інфікувань коронавірусом.

За вчора COVID-19 підтвердили у 219 дітей та 81 медпрацівника. Найбільше нових випадків в Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

Напередодні були госпіталізовані 3 199 осіб, підтверджені 160 летальних випадків, 5 784 особи одужали.

Всього за суботу було проведено 43 405 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 21 609, методом ІФА - 3878, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17 918.

З початку пандемії в країні заразилися вже 2 млн 83 тисячі 180 осіб, видужали 1 млн 676 тисяч 265, летальних випадків 44 596, активними хворими залишаються 406 915 пацієнтів.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м. Київ - 177 випадків;
  • Вінницька область - 100 випадків;
  • Волинська область - 120 випадків;
  • Дніпропетровська область - 804 випадки;
  • Донецька область - 418 випадків;
  • Житомирська область - 193 випадки;
  • Закарпатська область - 9 випадків;
  • Запорізька область - 100 випадків;
  • Івано-Франківська область - 56 випадків;
  • Київська область - 255 випадків;
  • Кіровоградська область - 131 випадок;
  • Луганська область - 37 випадків;
  • Львівська область - 203 випадки;
  • Миколаївська область - 232 випадки;
  • Одеська область - 296 випадків;
  • Полтавська область - 127 випадків;
  • Рівненська область - 183 випадки;
  • Сумська область - 175 випадків;
  • Тернопільська область - 181 випадок;
  • Харківська область - 344 випадки;
  • Херсонська область - 187 випадків;
  • Хмельницька область - 209 випадків;
  • Черкаська область - 273 випадки;
  • Чернівецька область - 87 випадків;
  • Чернігівська область - 197 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Нагадаємо, в суботу повідомлялося про 8,5 тисячі нових випадків COVID-19, а в п'ятницю їх було понад 10 тисяч.