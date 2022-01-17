Добовий приріст COVID в Україні скоротився до 5 тисяч

У сьогоднішній святковий день міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив обнадійливі (в черговий раз) дані: за минулу добу в Україні було виявлено 5 094 нових інфікувань коронавірусом.
За вчора COVID-19 підтвердили у 219 дітей та 81 медпрацівника. Найбільше нових випадків в Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.
Напередодні були госпіталізовані 3 199 осіб, підтверджені 160 летальних випадків, 5 784 особи одужали.
Всього за суботу було проведено 43 405 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 21 609, методом ІФА - 3878, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17 918.
З початку пандемії в країні заразилися вже 2 млн 83 тисячі 180 осіб, видужали 1 млн 676 тисяч 265, летальних випадків 44 596, активними хворими залишаються 406 915 пацієнтів.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ - 177 випадків;
- Вінницька область - 100 випадків;
- Волинська область - 120 випадків;
- Дніпропетровська область - 804 випадки;
- Донецька область - 418 випадків;
- Житомирська область - 193 випадки;
- Закарпатська область - 9 випадків;
- Запорізька область - 100 випадків;
- Івано-Франківська область - 56 випадків;
- Київська область - 255 випадків;
- Кіровоградська область - 131 випадок;
- Луганська область - 37 випадків;
- Львівська область - 203 випадки;
- Миколаївська область - 232 випадки;
- Одеська область - 296 випадків;
- Полтавська область - 127 випадків;
- Рівненська область - 183 випадки;
- Сумська область - 175 випадків;
- Тернопільська область - 181 випадок;
- Харківська область - 344 випадки;
- Херсонська область - 187 випадків;
- Хмельницька область - 209 випадків;
- Черкаська область - 273 випадки;
- Чернівецька область - 87 випадків;
- Чернігівська область - 197 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Нагадаємо, в суботу повідомлялося про 8,5 тисячі нових випадків COVID-19, а в п'ятницю їх було понад 10 тисяч.
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