Добовий приріст COVID в Україні скоротився до 5 тисяч

У сьогоднішній святковий день міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив обнадійливі (в черговий раз) дані: за минулу добу в Україні було виявлено 5 094 нових інфікувань коронавірусом.

За вчора COVID-19 підтвердили у 219 дітей та 81 медпрацівника. Найбільше нових випадків в Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

Напередодні були госпіталізовані 3 199 осіб, підтверджені 160 летальних випадків, 5 784 особи одужали.

Всього за суботу було проведено 43 405 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 21 609, методом ІФА - 3878, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 17 918.

З початку пандемії в країні заразилися вже 2 млн 83 тисячі 180 осіб, видужали 1 млн 676 тисяч 265, летальних випадків 44 596, активними хворими залишаються 406 915 пацієнтів.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ - 177 випадків;

Вінницька область - 100 випадків;

Волинська область - 120 випадків;

Дніпропетровська область - 804 випадки;

Донецька область - 418 випадків;

Житомирська область - 193 випадки;

Закарпатська область - 9 випадків;

Запорізька область - 100 випадків;

Івано-Франківська область - 56 випадків;

Київська область - 255 випадків;

Кіровоградська область - 131 випадок;

Луганська область - 37 випадків;

Львівська область - 203 випадки;

Миколаївська область - 232 випадки;

Одеська область - 296 випадків;

Полтавська область - 127 випадків;

Рівненська область - 183 випадки;

Сумська область - 175 випадків;

Тернопільська область - 181 випадок;

Харківська область - 344 випадки;

Херсонська область - 187 випадків;

Хмельницька область - 209 випадків;

Черкаська область - 273 випадки;

Чернівецька область - 87 випадків;

Чернігівська область - 197 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Нагадаємо, в суботу повідомлялося про 8,5 тисячі нових випадків COVID-19, а в п'ятницю їх було понад 10 тисяч.