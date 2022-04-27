Доба з коронавірусом: в Україні 13 тисяч нових випадків COVID-19

09:18 29 листопада Київ, Україна

Ситуація з коронавірусом в нашій країні, як і в усьому світі, продовжує погіршуватися.

За даними, які сьогодні вранці виклав в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за минулу добу, 28 листопада, було виявлено ще 12 978 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що істотно менше в порівнянні з трьома антирекордами, які фіксували три дні поспіль.

За його даними, серед захворілих 599 дітей і 408 медичних працівників.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.

Всього за добу проведено 49 180 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 39 233, методом ІФА - 9 947.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 722 679 осіб, померли - 12 213 (+120), одужали - 339 378 (+4243). Активними хворими залишається 383 301 пацієнт.

Кількість випадків коронавірусу в регіонах України: Вінницька область - 17272 (+221) Волинська - 23905 (+249) Дніпропетровська - 37651 (+1 164) Донецька - 22602 (+392) Житомирська - 29 590 (+492) Закарпатська - 23 065 (+91) Запорізька - 30150 (+854) Івано-Франківська - 35930 (+556) Київ - 69018 (+1 740) Київська - 36996 (+782) Кіровоградська - 5085 (+144) Луганська - 6239 (+54) Львівська - 45636 (+584) Миколаївська - 18173 (+463) Одеська - 44 131 (+1 280) Полтавська - 21779 (+289) Рівненська - 30807 (+377) Сумська - 28185 (+582) Тернопільська - 27662 (+237) Харківська - 55221 (+704) Херсонська - 10009 (+164) Хмельницька - 29419 (+502) Черкаська - 22 529 (+476) Чернівецька - 33 512 (+221) Чернігівська - 18 113 (+360)

Нагадаємо, зараз в Україні триває третій карантин вихідного дня. За результатами аналізу епідситуації на наступному тижні влада вирішить, чи вводити жорсткий карантин.

Раніше повідомлялося, що Україна увійшла в першу десятку країн світу і трійку європейських держав за кількістю нових випадків коронавірусу.