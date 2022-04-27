Доба з коронавірусом: в Україні 13 тисяч нових випадків COVID-19

09:18 29 листопада Київ, Україна

Ситуація з коронавірусом в нашій країні, як і в усьому світі, продовжує погіршуватися.

За даними, які сьогодні вранці виклав в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за минулу добу, 28 листопада, було виявлено ще 12 978 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що істотно менше в порівнянні з трьома антирекордами, які фіксували три дні поспіль.

За його даними, серед захворілих 599 дітей і 408 медичних працівників.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.

Всього за добу проведено 49 180 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 39 233, методом ІФА - 9 947.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 722 679 осіб, померли - 12 213 (+120), одужали - 339 378 (+4243). Активними хворими залишається 383 301 пацієнт.

Кількість випадків коронавірусу в регіонах України:

Вінницька область - 17272 (+221)

Волинська - 23905 (+249)

Дніпропетровська - 37651 (+1 164)

Донецька - 22602 (+392)

Житомирська - 29 590 (+492)

Закарпатська - 23 065 (+91)

Запорізька - 30150 (+854)

Івано-Франківська - 35930 (+556)

Київ - 69018 (+1 740)

Київська - 36996 (+782)

Кіровоградська - 5085 (+144)

Луганська - 6239 (+54)

Львівська - 45636 (+584)

Миколаївська - 18173 (+463)

Одеська - 44 131 (+1 280)

Полтавська - 21779 (+289)

Рівненська - 30807 (+377)

Сумська - 28185 (+582)

Тернопільська - 27662 (+237)

Харківська - 55221 (+704)

Херсонська - 10009 (+164)

Хмельницька - 29419 (+502)

Черкаська - 22 529 (+476)

Чернівецька - 33 512 (+221)

Чернігівська - 18 113 (+360)

Нагадаємо, зараз в Україні триває третій карантин вихідного дня. За результатами аналізу епідситуації на наступному тижні влада вирішить, чи вводити жорсткий карантин.

Раніше повідомлялося, що Україна увійшла в першу десятку країн світу і трійку європейських держав за кількістю нових випадків коронавірусу.