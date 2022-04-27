Доба з коронавірусом: в Україні 13 тисяч нових випадків COVID-19

Ситуація з коронавірусом в нашій країні, як і в усьому світі, продовжує погіршуватися.
За даними, які сьогодні вранці виклав в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за минулу добу, 28 листопада, було виявлено ще 12 978 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19, що істотно менше в порівнянні з трьома антирекордами, які фіксували три дні поспіль.
За його даними, серед захворілих 599 дітей і 408 медичних працівників.
Найбільше нових випадків виявили в Києві (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.
Всього за добу проведено 49 180 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 39 233, методом ІФА - 9 947.
З початку пандемії в Україні заразилися вже 722 679 осіб, померли - 12 213 (+120), одужали - 339 378 (+4243). Активними хворими залишається 383 301 пацієнт.
Нагадаємо, зараз в Україні триває третій карантин вихідного дня. За результатами аналізу епідситуації на наступному тижні влада вирішить, чи вводити жорсткий карантин.
Раніше повідомлялося, що Україна увійшла в першу десятку країн світу і трійку європейських держав за кількістю нових випадків коронавірусу.
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