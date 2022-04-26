Суботній приріст інфікованих коронавірусом дорівнює 286

09:34 25 липня Київ, Україна

В Україні зафіксовано традиційний спад вихідного дня по захворюваності коронавірусом, всього за минулу суботу зареєстровано 286 випадків.



Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в неділю, 25 липня.



"Серед захворілих: дітей - 19, медпрацівників - 2. Також госпіталізовано - 422 людини, летальних випадків - 12, одужали - 159 осіб", - йдеться в повідомленні.



Найбільша кількість нових випадків зараження зареєстрована в Києві (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запорізькій (18) областях.



Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 248 450 осіб, видужали 2 184 195 осіб, летальних випадків - 52 847.



Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:



Київ - 85

Вінницька обл - 16

Волинська обл - 3

Дніпропетровська обл - 21

Донецька обл - 4

Житомирська обл - 10

Закарпатська обл - 1

Запорізька обл - 18

Івано-Франківська обл - 3

Київська обл - 11

Кіровоградська обл - 2

Луганська обл - 4

Львівська обл - 19

Миколаївська обл - 5

Одеська обл - 23

Полтавська обл - 5

Рівненська обл - 2

Сумська обл - 12

Тернопільська обл - 4

Харківська обл - 9

Херсонська обл - 14

Хмельницька обл - 6

Черкаська обл - 5

Чернівецька обл - 4