Суботній приріст інфікованих коронавірусом дорівнює 286

В Україні зафіксовано традиційний спад вихідного дня по захворюваності коронавірусом, всього за минулу суботу зареєстровано 286 випадків.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в неділю, 25 липня.
"Серед захворілих: дітей - 19, медпрацівників - 2. Також госпіталізовано - 422 людини, летальних випадків - 12, одужали - 159 осіб", - йдеться в повідомленні.
Найбільша кількість нових випадків зараження зареєстрована в Києві (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запорізькій (18) областях.
Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 248 450 осіб, видужали 2 184 195 осіб, летальних випадків - 52 847.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 85
Вінницька обл - 16
Волинська обл - 3
Дніпропетровська обл - 21
Донецька обл - 4
Житомирська обл - 10
Закарпатська обл - 1
Запорізька обл - 18
Івано-Франківська обл - 3
Київська обл - 11
Кіровоградська обл - 2
Луганська обл - 4
Львівська обл - 19
Миколаївська обл - 5
Одеська обл - 23
Полтавська обл - 5
Рівненська обл - 2
Сумська обл - 12
Тернопільська обл - 4
Харківська обл - 9
Херсонська обл - 14
Хмельницька обл - 6
Черкаська обл - 5
Чернівецька обл - 4
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в неділю, 25 липня.
"Серед захворілих: дітей - 19, медпрацівників - 2. Також госпіталізовано - 422 людини, летальних випадків - 12, одужали - 159 осіб", - йдеться в повідомленні.
Найбільша кількість нових випадків зараження зареєстрована в Києві (85), Одеській (23), Дніпропетровській (21), Львівській (19) та Запорізькій (18) областях.
Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 248 450 осіб, видужали 2 184 195 осіб, летальних випадків - 52 847.
Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах України:
Київ - 85
Вінницька обл - 16
Волинська обл - 3
Дніпропетровська обл - 21
Донецька обл - 4
Житомирська обл - 10
Закарпатська обл - 1
Запорізька обл - 18
Івано-Франківська обл - 3
Київська обл - 11
Кіровоградська обл - 2
Луганська обл - 4
Львівська обл - 19
Миколаївська обл - 5
Одеська обл - 23
Полтавська обл - 5
Рівненська обл - 2
Сумська обл - 12
Тернопільська обл - 4
Харківська обл - 9
Херсонська обл - 14
Хмельницька обл - 6
Черкаська обл - 5
Чернівецька обл - 4
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