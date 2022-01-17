Стрес і виснаження - основні фактори, які впливають на важкий перебіг COVID-19

06:06 03 вересень Київ, Україна

Лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні Євген Дубровський через свою професію з хворими на коронавірус стикається щодня. Він висунув власну гіпотезу з приводу складності протікання хвороби.



"Річ не у віці. Вік не є групою ризику сам по собі. Наявність імуносупресивних факторів (які послаблюють імунітет, - ред.) - ось що впливає на перебіг захворювання. А підірвати імунітет можуть не тільки хронічні захворювання, а й постійний стрес, виснаження, відсутність нормального харчування або відпочинку. Ми бачимо таких пацієнтів, і молодих зокрема. Вони дійсно хворіють важче, ніж більшість інших", - сказав Дубровський.