Країни ЄС почали видавати COVID-сертифікати

15:57 01 червень Київ, Україна

Сім країн Євросоюзу, на місяць раніше встановленого терміну, почали видавати сертифікати про проходження вакцинації від COVID-19.

Про це повідомляє Єврокомісія у вівторок, 1 червня.

"Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща почали видавати перші сертифікати ЄС, в той час, як деякі країни вирішили запустити цифровий сертифікат тільки тоді, коли всі функції будуть розгорнуті по всій країні," - йдеться в повідомленні.

Сертифікат, запропонований ЄК для відновлення безпечних поїздок цього літа, буде безкоштовним, доступним в електронному та паперовому форматах.

"Він буде доказом того, що людина була вакцинована проти COVID-19, отримала негативний тест або видужала від інфекції", - йдеться в заяві.

У повному обсязі система COVID-сертифікатів повинна запрацювати до 1 липня, коли в більшості країн Європи починається сезон відпусток.



Нагадаємо, Євросоюз буде видавати COVID-сертифікати жителям третіх країн. Але це стане можливим після відкриття зовнішніх кордонів ЄС.