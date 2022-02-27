Країни ЄС почали видавати COVID-сертифікати

Сім країн Євросоюзу, на місяць раніше встановленого терміну, почали видавати сертифікати про проходження вакцинації від COVID-19.
Про це повідомляє Єврокомісія у вівторок, 1 червня.
Сертифікат, запропонований ЄК для відновлення безпечних поїздок цього літа, буде безкоштовним, доступним в електронному та паперовому форматах.
У повному обсязі система COVID-сертифікатів повинна запрацювати до 1 липня, коли в більшості країн Європи починається сезон відпусток.
Нагадаємо, Євросоюз буде видавати COVID-сертифікати жителям третіх країн. Але це стане можливим після відкриття зовнішніх кордонів ЄС.
Нагадаємо, Євросоюз буде видавати COVID-сертифікати жителям третіх країн. Але це стане можливим після відкриття зовнішніх кордонів ЄС.
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