Степанов заявив, що для закупівлі російська вакцина мало вивчена

Росія заперечує важливість проходження вакциною третьої стадії дослідження, яка на думку Максима Степанова є ключовою перед її реєстрацією. У зв'язку з цим Україна має намір закуповувати вакцини виробництва Pfizer і Moderna.
Про це в четвер, 3 грудня, заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі каналу Україна 24.
За його словами, вже пройшла зустріч з американськими дипломатами щодо закупівлі вакцин Pfizer і Moderna.
"По російській вакцині - я говорив неодноразово, що не існує на сьогодні російської вакцини. Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію - то нема про що говорити. Третя стадія - найбільша, при якій випробовується вакцина, в тому числі з точки зору її безпеки", - заявив міністр охорони здоров'я.
За його словами, вже пройшла зустріч з американськими дипломатами щодо закупівлі вакцин Pfizer і Moderna.
"По російській вакцині - я говорив неодноразово, що не існує на сьогодні російської вакцини. Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію - то нема про що говорити. Третя стадія - найбільша, при якій випробовується вакцина, в тому числі з точки зору її безпеки", - заявив міністр охорони здоров'я.
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